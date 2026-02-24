24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jharkhand Air Crash: संजय को बचाने के लिए 8 लाख में बुक किया था एयर एम्बुलेंस, उड़ान भरने के 23 मिनट बाद…

Jharkhand Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा में बड़ा विमान हादसा: रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश, मरीज संजय कुमार और डॉक्टर समेत 7 की मौत। परिवार ने इलाज के लिए 8 लाख का लोन लेकर बुक की थी फ्लाइट। उड़ान भरने के मात्र 23 मिनट बाद एटीसी से टूटा था संपर्क। जानें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 24, 2026

Jharkhand Air Ambulance Crash: Sanjay Sahu Was Being Taken to Delhi for Treatment; Bodies Recovered, Deceased Include Pilot and Doctor

झारखंड एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत गई। तस्वीर में संजय कुमार अपनी पत्नी के साथ (Photo-IANS)

Ranchi-Delhi Air ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले से एक हृदयविदारक दुर्घटना सामने आई है। यहां के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित घने जंगलों में रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में विमान में सवार मरीज, उनके परिजनों और मेडिकल क्रू समेत सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, एयर एम्बुलेंस ने कल शाम (23 फरवरी) करीब 7:11 बजे रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के मात्र 23 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क टूट गया।

बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया था। तेज हवाओं और बेहद कम दृश्यता (Low Visibility) के कारण पायलट ने रूट डायवर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान विमान अपना संतुलन खो बैठा और करमाटांड के पास घने जंगलों में जा गिरा।

8 लाख लोन लेकर किया था बुक

मृतक संजय कुमार लातेहार के चंदवा कस्बे में एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते थे। सोमवार 16 फरवरी को उनके रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। रांची में इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर किया था। संजय की जान बचाने के लिए उनके परिवार ने अपनी जमा-पूंजी के साथ-साथ रिश्तेदारों और लोन लेकर 8 लाख रुपए जुटाए और एयर एम्बुलेंस बुक की थी। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली में बेहतर इलाज से संजय ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया।

हादसे के शिकार हुए मृतक

इस एयर एम्बुलेंस हादसे में जान गंवाने वालों में एक ही परिवार के तीन सदस्य और चार अन्य लोग शामिल हैं-

  • परिजन: मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी बसंती देवी और भांजा ध्रुव।
  • क्रू मेंबर: पायलट स्वराज दीप सिंह और को-पायलट विवेक।
  • मेडिकल टीम: डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्सिंग स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा।

इलाके में शोक की लहर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे, लेकिन जंगल घना होने के कारण राहत कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद से चंदवा और सिमरिया क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जिन्होंने एक ही पल में अपने परिवार के तीन सदस्यों को खो दिया।

ये भी पढ़ें

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत! झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई सामने
राष्ट्रीय
Air ambulance crash incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 11:47 am

Published on:

24 Feb 2026 11:28 am

Hindi News / National News / Jharkhand Air Crash: संजय को बचाने के लिए 8 लाख में बुक किया था एयर एम्बुलेंस, उड़ान भरने के 23 मिनट बाद…

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल SIR मामला में बड़ा ट्विस्ट! SC की नई गाइडलाइंस- अब दूसरे राज्यों के अफसर भी करेंगे जांच

Supreme Court,Article 142,judicial officers,Odisha,Jharkhand,West Bengal SIR,final electoral roll,
राष्ट्रीय

झारखंड विमान हादसे के बाद अब पवन हंस का हेलिकॉप्टर क्रैश

Helicopter Crash
राष्ट्रीय

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले झटका! लाखों किसानों के नाम लिस्ट से गायब, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

राष्ट्रीय

DMK नेता के बेटे ने दिखाया रसूख! कहासुनी बढ़ने पर परिवार पर चढ़ा दी कार, एक की मौत

DMK leader son arrest, Tamil Nadu car ramming case, Krishnagiri murder case, Adithya arrest DMK,
राष्ट्रीय

हवा में फेल हुआ इंजन, टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी SpiceJet की फ्लाइट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.