Jharkhand Air Crash: संजय को बचाने के लिए 8 लाख में बुक किया था एयर एम्बुलेंस, उड़ान भरने के 23 मिनट बाद…

मृतक संजय कुमार लातेहार के चंदवा कस्बे में एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते थे। सोमवार 16 फरवरी को उनके रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। रांची में इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर किया था। संजय की जान बचाने के लिए उनके परिवार ने अपनी जमा-पूंजी के साथ-साथ रिश्तेदारों और लोन लेकर 8 लाख रुपए जुटाए और एयर एम्बुलेंस बुक की थी। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली में बेहतर इलाज से संजय ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया।