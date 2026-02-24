24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 4 की मौत

ईरानी सेना का एक हेलीकॉप्टर मध्य ईरान के एक सब्जी बाजार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चार लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 24, 2026

ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश (X-Iran English)

Iran Helicopter Crash: ईरान के मध्य हिस्से में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ईरानी सेना का एक ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर इस्फहान प्रांत के दोर्चे शहर में स्थित फल-सब्जी के थोक बाजार में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में कुल चार लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा

ईरानी मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। उड़ान के दौरान अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण पायलट नियंत्रण खो बैठा और हेलीकॉप्टर सीधे बाजार के एक स्टॉल पर आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद घटनास्थल पर आग लग गई। स्थानीय फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बचाव कार्य शुरू किया।

हादसे में किन-किन लोगों की हुई मौत?

  • पायलट: कर्नल हमीद सरवजाद
  • को-पायलट: मेजर मुज्तबा कियानी
  • बाजार में मौजूद दो फल-सब्जी विक्रेता

एक हफ्ते में दूसरा बड़ा एयर क्रैश

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले हमेदान के पास एक F-4 फाइटर जेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे सैन्य विमान हादसों ने ईरान की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच हाई अलर्ट

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी मिलिट्री अमेरिकी चेतावनियों के बीच हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीमित हमलों की बात कही थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Feb 2026 04:24 pm

Published on:

24 Feb 2026 03:17 pm

Hindi News / World / ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 4 की मौत

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में छोटे-छोटे बच्चों से चुनाव प्रचार कराने पर बवाल, चेतावनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने लगाया प्रतिबंध

विदेश

Canada Crime: कनाडाई धरती पर भारतीय मूल के गैंग्स का खौफ, पुलिस कर रही दावों की जांच

विदेश

गर्लफ्रेंड बनी काल: 'एल मेंचो' के अभेद्य सुरक्षा घेरे को कैसे भेद गई मैक्सिकन सेना?

El Mencho Tapalpa
विदेश

पाकिस्तान का बड़ा सच आया सामने, फर्जी डिग्री वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पर्दाफाश

विदेश

ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया

Donald TDonald Trumprump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.