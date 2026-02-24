ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 4 की मौत

ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश (X-Iran English)
Iran Helicopter Crash: ईरान के मध्य हिस्से में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ईरानी सेना का एक ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर इस्फहान प्रांत के दोर्चे शहर में स्थित फल-सब्जी के थोक बाजार में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में कुल चार लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
ईरानी मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। उड़ान के दौरान अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण पायलट नियंत्रण खो बैठा और हेलीकॉप्टर सीधे बाजार के एक स्टॉल पर आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद घटनास्थल पर आग लग गई। स्थानीय फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बचाव कार्य शुरू किया।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले हमेदान के पास एक F-4 फाइटर जेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे सैन्य विमान हादसों ने ईरान की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी मिलिट्री अमेरिकी चेतावनियों के बीच हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीमित हमलों की बात कही थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।
