ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 4 की मौत

ईरानी मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। उड़ान के दौरान अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण पायलट नियंत्रण खो बैठा और हेलीकॉप्टर सीधे बाजार के एक स्टॉल पर आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद घटनास्थल पर आग लग गई। स्थानीय फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बचाव कार्य शुरू किया।