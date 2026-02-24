ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया

हाल ही में ट्रंप ने मीडिया में चल रही उन खबरों को गलत बताया, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर असमंजस में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संभावित युद्ध को लेकर जो भी लिखा गया है वह पूरी तरह गलत है। ट्रंप ने कहा कि वह सैन्य टकराव के बजाय समझौते को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यदि डील नहीं होती है तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन साबित हो सकता है। उनके इस बयान से यह संकेत मिला कि वॉशिंगटन दबाव की रणनीति अपनाते हुए कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है।