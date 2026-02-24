पाकिस्तान का बड़ा सच आया सामने, फर्जी डिग्री वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पर्दाफाश

हाईकोर्ट ने पाया कि जहांगीरी ने 1988 में LLB पार्ट‑1 की परीक्षा फर्जी एनरोलमेंट नंबर से दी थी। परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते पकड़ा गया और 1989 में यूनिवर्सिटी ने उन्हें तीन साल के लिए बैन कर दिया था। बैन होने के बावजूद उन्होंने 1990 में तारिक जहांगीरी नाम से फिर परीक्षा दी, लेकिन किसी दूसरे छात्र (इम्तियाज़ अहमद) का एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया। बाद में LLB पार्ट‑2 भी उन्होंने अलग‑अलग नामांकन नंबर से दी, जो अवैध थे।