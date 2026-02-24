24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान का बड़ा सच आया सामने, फर्जी डिग्री वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पर्दाफाश

पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जज तारिक महमूद जहांगीरी की नियुक्ति को फर्जी LLB डिग्री के आधार पर गैरकानूनी करार दिया गया है। जहांगीरी ने 5 साल तक जज रहते हुए नकली डिग्री का इस्तेमाल किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 24, 2026

तारिक महमूद जहांगीरी (पाकिस्तानी मीडिया)

पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार, 23 फरवरी को एक बड़े फैसले में स्पष्ट किया है कि पूर्व न्यायाधीश जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की नियुक्ति पूरी तरह गैरकानूनी थी, क्योंकि उनके पास वैध LLB की डिग्री नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने 116 पन्नों का विस्तृत फैसला जारी करते हुए कहा कि डिग्री मूल रूप से अमान्य थी, इसलिए वह न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त ही नहीं हो सकते थे।

5 साल तक फर्जी डिग्री के आधार पर जज रहे जहांगीरी

बता दें की जहांगीरी को 30 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हालांकि सितंबर 2024 में उन्हें जज के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है, जिसमें उनकी नियुक्ति को वैध नहीं माना गया।

फर्जी डिग्री, नकल‑नामे और धोखेबाज़ी का पर्दाफाश

हाईकोर्ट ने पाया कि जहांगीरी ने 1988 में LLB पार्ट‑1 की परीक्षा फर्जी एनरोलमेंट नंबर से दी थी। परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते पकड़ा गया और 1989 में यूनिवर्सिटी ने उन्हें तीन साल के लिए बैन कर दिया था। बैन होने के बावजूद उन्होंने 1990 में तारिक जहांगीरी नाम से फिर परीक्षा दी, लेकिन किसी दूसरे छात्र (इम्तियाज़ अहमद) का एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया। बाद में LLB पार्ट‑2 भी उन्होंने अलग‑अलग नामांकन नंबर से दी, जो अवैध थे।

दाखिला ही नहीं हुआ था: कॉलेज

सुनवाई में गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अदालत को स्पष्ट बताया कि जहांगीरी को कभी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। कोर्ट ने कहा, जो चीज शुरू से ही गलत है, उसे बाद में किसी प्रशासनिक निर्णय से सही नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जहांगीरी की LLB डिग्री को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।

2024 में सामने आया मामला

जहांगीरी का मामला पहली बार 2024 में सामने आया था। कोर्ट के नोटिस में यह भी कहा गया कि उनका कानूनी पेशे में करियर 30 साल से अधिक का था, जिसका आधार जाली डिग्री थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Feb 2026 12:58 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान का बड़ा सच आया सामने, फर्जी डिग्री वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पर्दाफाश

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड बनी काल: 'एल मेंचो' के अभेद्य सुरक्षा घेरे को कैसे भेद गई मैक्सिकन सेना?

El Mencho Tapalpa
विदेश

ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया

Donald TDonald Trumprump
विदेश

कुछ देर के लिए जेल से बाहर आए इमरान खान, ले जाया गया अस्पताल और फिर वापस भेजा गया जेल

Imran Khan
विदेश

ईरान पर हमले को लेकर आमने-सामने हुए ट्रंप और अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति बोले- जंग तो हम…

US Iran war possibility Trump army dispute, ट्रंप ईरान हमले की खबरों पर स्पष्टीकरण, US Iran military tension latest,
विदेश

घोड़े के बालों से जोड़ा टूटा जबड़ा, एनेस्थीसिया के बिना हुई सर्जरी

Horsehair
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.