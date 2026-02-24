धूल बनी काल! तेज रफ्तार कार से उठा गुबार, बीसीए छात्र की मौत

कानपुर। सचेंडी थाना क्षेत्र स्थित पीएसआईटी कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार के गुजरने से उड़े धूल के गुबार के कारण बीसीए फाइनल ईयर के छात्र को सामने खड़ी जेसीबी मशीन दिखाई नहीं दी। छात्र की बाइक अनियंत्रित होकर जेसीबी से जा टकराई। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।