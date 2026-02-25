बरसों से सोया पड़ा पीएफ अब देगा दस्तक, एक केवाईसी और मिलेगा पूरा जमा धन

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने निष्क्रिय खातों की सूची तैयार करने का काम तेज कर दिया है। वर्ष 2012 से पहले पीएफ खाते मैनुअल होते थे, जिनका डाटा कंप्यूटरीकृत नहीं था। अब उसी पुराने रिकार्ड को खंगालकर निष्क्रिय खातों की पहचान की जा रही है। इस कार्यालय से जुड़े 15 जिलों—कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर—में वर्तमान में 3,29,526 सक्रिय खाते दर्ज हैं। बीते एक साल में ही इनमें 418 करोड़ रुपये का अंशदान जमा हुआ है, जबकि निष्क्रिय खातों में भी बड़ी रकम फंसी होने की संभावना है।ईपीएफओ ने साफ किया है कि बैंकों की तरह अब तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे खातों की जमा राशि खाताधारकों को वापस की जाएगी और खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए खाताधारकों को पीएफ खाते की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी के बाद ऑनलाइन क्लेम के जरिए भुगतान सीधे खाते में मिलेगा।