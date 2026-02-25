बरसों से सोया पड़ा पीएफ अब देगा दस्तक, एक केवाईसी और मिलेगा पूरा जमा धन

कानपुर। नौकरी के दिनों में सैलरी से कटने वाला भविष्य निधि (पीएफ) अगर बरसों से निष्क्रिय पड़ा है, तो अब चिंता छोड़िए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निष्क्रिय पीएफ खातों में जमा धन को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने की बड़ी मुहिम शुरू कर चुका है। तीन साल से अधिक समय से बंद पड़े खातों की पहचान कर राशि लौटाई जाएगी। बस शर्त है, केवाईसी पूरी हो।
निष्क्रिय खातों तैयार की जा रही है सूची -
क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने निष्क्रिय खातों की सूची तैयार करने का काम तेज कर दिया है। वर्ष 2012 से पहले पीएफ खाते मैनुअल होते थे, जिनका डाटा कंप्यूटरीकृत नहीं था। अब उसी पुराने रिकार्ड को खंगालकर निष्क्रिय खातों की पहचान की जा रही है। इस कार्यालय से जुड़े 15 जिलों—कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर—में वर्तमान में 3,29,526 सक्रिय खाते दर्ज हैं। बीते एक साल में ही इनमें 418 करोड़ रुपये का अंशदान जमा हुआ है, जबकि निष्क्रिय खातों में भी बड़ी रकम फंसी होने की संभावना है।ईपीएफओ ने साफ किया है कि बैंकों की तरह अब तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे खातों की जमा राशि खाताधारकों को वापस की जाएगी और खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए खाताधारकों को पीएफ खाते की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी के बाद ऑनलाइन क्लेम के जरिए भुगतान सीधे खाते में मिलेगा।
देना होगा संयुक्त घोषणा पत्र
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने बताया कि केवाईसी अपडेट के लिए खाताधारक और उस समय के नियोक्ता का संयुक्त घोषणा पत्र आवश्यक होगा। साथ ही आधार कार्ड, हाईस्कूल प्रमाणपत्र समेत सभी जरूरी दस्तावेज क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने होंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही ऑनलाइन क्लेम स्वीकार किया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि पुराने मैनुअल खातों में अक्सर खाताधारकों का पता उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में नियोक्ताओं से जानकारी जुटाकर खाताधारकों से संपर्क किया जाएगा। यदि आपने नौकरी बदली, पीएफ खाता छूट गया या वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। एक केवाईसी कराइए और वर्षों से सोया आपका पीएफ फिर से जाग उठेगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग