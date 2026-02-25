25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

बरसों से सोया पड़ा पीएफ अब देगा दस्तक, एक केवाईसी और मिलेगा पूरा जमा धन

Inactive PF Accounts:ईपीएफओ तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों की राशि खाताधारकों को लौटाने की तैयारी कर रहा है। 2012 से पहले के मैनुअल खातों की सूची बनेगी। केवाईसी के बाद ऑनलाइन क्लेम से भुगतान मिलेगा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 25, 2026

कानपुर। नौकरी के दिनों में सैलरी से कटने वाला भविष्य निधि (पीएफ) अगर बरसों से निष्क्रिय पड़ा है, तो अब चिंता छोड़िए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निष्क्रिय पीएफ खातों में जमा धन को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने की बड़ी मुहिम शुरू कर चुका है। तीन साल से अधिक समय से बंद पड़े खातों की पहचान कर राशि लौटाई जाएगी। बस शर्त है, केवाईसी पूरी हो।

निष्क्रिय खातों तैयार की जा रही है सूची -

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने निष्क्रिय खातों की सूची तैयार करने का काम तेज कर दिया है। वर्ष 2012 से पहले पीएफ खाते मैनुअल होते थे, जिनका डाटा कंप्यूटरीकृत नहीं था। अब उसी पुराने रिकार्ड को खंगालकर निष्क्रिय खातों की पहचान की जा रही है। इस कार्यालय से जुड़े 15 जिलों—कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर—में वर्तमान में 3,29,526 सक्रिय खाते दर्ज हैं। बीते एक साल में ही इनमें 418 करोड़ रुपये का अंशदान जमा हुआ है, जबकि निष्क्रिय खातों में भी बड़ी रकम फंसी होने की संभावना है।ईपीएफओ ने साफ किया है कि बैंकों की तरह अब तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे खातों की जमा राशि खाताधारकों को वापस की जाएगी और खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए खाताधारकों को पीएफ खाते की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी के बाद ऑनलाइन क्लेम के जरिए भुगतान सीधे खाते में मिलेगा।

देना होगा संयुक्त घोषणा पत्र

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने बताया कि केवाईसी अपडेट के लिए खाताधारक और उस समय के नियोक्ता का संयुक्त घोषणा पत्र आवश्यक होगा। साथ ही आधार कार्ड, हाईस्कूल प्रमाणपत्र समेत सभी जरूरी दस्तावेज क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने होंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही ऑनलाइन क्लेम स्वीकार किया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि पुराने मैनुअल खातों में अक्सर खाताधारकों का पता उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में नियोक्ताओं से जानकारी जुटाकर खाताधारकों से संपर्क किया जाएगा। यदि आपने नौकरी बदली, पीएफ खाता छूट गया या वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। एक केवाईसी कराइए और वर्षों से सोया आपका पीएफ फिर से जाग उठेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Big news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 09:35 am

Published on:

25 Feb 2026 09:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बरसों से सोया पड़ा पीएफ अब देगा दस्तक, एक केवाईसी और मिलेगा पूरा जमा धन

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर बैठे बिना परीक्षा दिए विश्वविद्यालयों की ढाई लाख में बेचते थे सर्टिफिकेट…, फर्जी डिग्री माफिया का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सहित पांच गिरफ्तार

UP University Certificate Fraud Case
कानपुर

‘समोसे के पैसे’ या कुछ और? जेब में जाते नोट ने एक साल बाद फिर खड़ा किया बड़ा सवाल, वीडियो वायरल

कानपुर

धूल बनी काल! तेज रफ्तार कार से उठा गुबार, बीसीए छात्र की मौत

कानपुर

‘बगल से निकल जाइए’ कहते ही युवक का पारा हुआ हाई, ऑटो चालक की सरेआम पिटाई, वीडियो वायरल

कानपुर

Kanpur News:जिंदा होकर भी मर चुका! सिस्टम की एक गलती ने छीन ली पहचान, राशन से बैंक तक सब बंद

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.