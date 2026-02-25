घर बैठे बिना परीक्षा दिए विश्वविद्यालयों की ढाई लाख में बेचते थे सर्टिफिकेट…, फर्जी डिग्री माफिया का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सहित पांच गिरफ्तार

इस मामले में पांच आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरोह ने 9 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पुलिस ने 900 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां-मार्कशीट, 80 फर्जी प्रपत्र, डिप्टी रजिस्ट्रार की नकली सील, दो कारें और करोड़ों की संपत्ति जब्त की। गिरोह सोशल मीडिया से ग्राहक तलाशता था, डेटा कलेक्ट करता और हूबहू असली जैसी डिजाइनिंग कर जाली हस्ताक्षर-सील लगाता था। फर्जी डिग्री देने के लिए गिरोह के लोग हाईस्कूल/इंटर 50 हजार, ग्रेजुएशन 75 हजार, बीटेक/एलएलबी 1.50 लाख, बीफार्मा/डीफार्मा 2.50 लाख रुपए वसूलते थे। कुछ विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मिलीभगत से ऑनलाइन अपलोड भी कर देते थे।