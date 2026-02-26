26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Kanpur Crime News:पनकी में फैक्ट्री जा रहे 22 वर्षीय युवक का शव रेलवे ट्रैक किनारे मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 26, 2026

कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र में घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकले 22 वर्षीय युवक का शव दादानगर रेलवे लाइन के किनारे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

फैक्ट्री में करता था नौकरी -

मृतक की पहचान पनकी बहादुरनगर निवासी कृष्णा के रूप में हुई है। वह पनकी स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। परिवार में मां सुनीता, दो भाई रामजी और श्यामजी तथा एक शादीशुदा बहन कामिनी हैं। परिजनों के मुताबिक, कृष्णा मंगलवार को बाइक से ड्यूटी के लिए घर से निकला था। देर शाम तक घर न लौटने पर मां ने फोन किया तो उसने नाइट ड्यूटी होने की बात कही।सुबह जब कृष्णा घर नहीं पहुंचा तो मां ने फिर फोन किया, लेकिन इस बार उसका मोबाइल बंद मिला।

हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के किनारे गया है फेक-

परिजनों ने पहले यह मानकर इंतजार किया कि मोबाइल चार्ज न होने के कारण बंद होगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसके घर न आने पर परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की।रात में खोजबीन के दौरान परिजन एलएमएल चौकी पहुंचे। यहां चौकी इंचार्ज ने दादानगर रेलवे लाइन के किनारे मिले एक अज्ञात युवक के शव की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही भाइयों ने शव की पहचान कृष्णा के रूप में कर ली। पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन फूट-फूट कर रोने लगे।परिजनों का कहना है कि कृष्णा का मोबाइल फोन और बाइक अब तक बरामद नहीं हुई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की रंजिश या विवाद से इनकार करते हुए आशंका जताई कि कृष्णा की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। उनका आरोप है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है।

क्या बोले थाना प्रभारी -

पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं।

#BGT2025में अब तक

Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

किसानों को फटकारते दफ्तर से बाहर निकालते कृषि कर्मी।

किसानों को फटकार कृषि कार्यालय से निकाला बाहर, बंद कर दी शटर

क्रिकेट आयोजन।

ओपन में जेडी सेमीफाइनल में तो वेटरन में जेआरबी क्वार्टर फाइनल में

kirana bazar

वही दाम, कम सामान: किराना दुकानों पर असल में क्या चल रहा है?

London School Tilak Row

बजट के पहले: शिक्षा क्षेत्र में ठहराव, न नई पहल न स्थाई समाधान

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

सरकार ने सुविधा दी, फील्ड इंजीनियरों ने परेशानी बना दिया 

Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: प्लेटफॉर्म पर मिली नवजात बच्ची, समय रहते इलाज से बची जान,एनआईसीयू में भर्ती

कानपुर

कहीं जापान का नाम बदलकर ‘आदित्यपुर या आदित्यपुरम्’ न कर दें हमारे मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव का तंज

कानपुर

Kanpur News:गणित-अर्थशास्त्र में कम आए थे अंक,11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या

कानपुर

Kanpur News: पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत के बाद प्रदर्शन, परिसर में तनाव

कानपुर

बरसों से सोया पड़ा पीएफ अब देगा दस्तक, एक केवाईसी और मिलेगा पूरा जमा धन

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.