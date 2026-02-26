Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

परिजनों ने पहले यह मानकर इंतजार किया कि मोबाइल चार्ज न होने के कारण बंद होगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसके घर न आने पर परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की।रात में खोजबीन के दौरान परिजन एलएमएल चौकी पहुंचे। यहां चौकी इंचार्ज ने दादानगर रेलवे लाइन के किनारे मिले एक अज्ञात युवक के शव की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही भाइयों ने शव की पहचान कृष्णा के रूप में कर ली। पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन फूट-फूट कर रोने लगे।परिजनों का कहना है कि कृष्णा का मोबाइल फोन और बाइक अब तक बरामद नहीं हुई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की रंजिश या विवाद से इनकार करते हुए आशंका जताई कि कृष्णा की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। उनका आरोप है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है।