Kanpur News:गणित-अर्थशास्त्र में कम आए थे अंक,11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मकड़ीखेड़ा चेतन विहार निवासी सुनील कुमार की 16 वर्षीय बेटी वर्षाली धर मरियमपुर स्कूल की छात्रा थी। परिवार में मां सुषमा और छोटा भाई निवेदन है। सुनील कुमार लोक निर्माण विभाग के कानपुर डिवीजन में चालक हैं। परिजनों के मुताबिक, हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में वर्षाली के गणित और अर्थशास्त्र विषय में कम अंक आए थे। इसी बात को लेकर वह खुद को असफल मानने लगी थी और कई दिनों से चुपचाप रहने लगी थी।हालांकि, स्कूल प्रबंधन की ओर से परिजनों को मोबाइल संदेश भेजकर बताया गया था कि गणित और अर्थशास्त्र की दोबारा परीक्षा 26 और 28 फरवरी को कराई जाएगी। इस सूचना के बाद वर्षाली ने तैयारी भी शुरू कर दी थी और देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी दोबारा परीक्षा देकर बेहतर परिणाम लाएगी।