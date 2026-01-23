वही दाम, कम सामान: किराना दुकानों पर असल में क्या चल रहा है?

₹5 और ₹10 में मिलने वाले बिस्किट जैसे उत्पाद अब बाजार में ₹4.5 और ₹9 एमआरपी वाले पैक्स के रूप में आ रहे हैं। दुकानदार इन्हें पूरे ₹5 और ₹10 में ही बेचते हैं। ग्राहक अक्सर छपी हुई एमआरपी पर ध्यान नहीं देते, जिससे यह चलन बड़े पैमाने पर जारी है। यह अंतर देखने में मामूली लगता है, लेकिन लंबे समय में यह परिवारों के बजट पर बड़ा असर डालता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परिवार हर महीने 50 छोटे पैकेट खरीदता है, तो प्रति पैकेट 50 पैसे या 1 रुपए का अतिरिक्त खर्च साल भर में सैकड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। यह रकम उन परिवारों के लिए खास मायने रखती है, जो रोजाना की जरूरतों के लिए छोटे पैकेटों पर निर्भर रहते हैं। दुकानदारों के लिए यह अतिरिक्त राशि सीधे लाभ में बदल जाती है। सप्लाई चेन से लेकर खुदरा स्तर तक, इस छोटे अंतर का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने के बजाय व्यापारियों को मिलता है। यही वजह है कि इसे "खामोश महंगाई" कहा जा रहा है—एक ऐसी महंगाई जो बिना शोर-शराबे के धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की जेब खाली करती है।