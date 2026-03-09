MP में यहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हटाए गए SDM, कलेक्टर पर भी लटकी तलवार

आदेश के तहत एडीएम मीना मेसराम को जनसंपर्क विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जिला खाद्य शाखा, जिला आपदा प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा, खनिज विभाग सहित कई विभागों का दायित्व संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके अलावा यातायात, जिला परिवहन समिति और सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े कार्यों की निगरानी भी एडीएम द्वारा की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक कार्यों की बेहतर निगरानी और त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह कार्य विभाजन किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि जिले के सभी विभागों को भेजी गई है। (MP News)