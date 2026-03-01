10वीं के आखिरी पेपर के बाद परीक्षा केन्द्र के बाहर भिड़े छात्र, जमकर मारपीट

बताया जा रहा है कि छात्रों के बीच शुरू हुए विवाद का फायदा उठाकर कुछ बाहरी युवक भी झगड़े में शामिल हो गए। वायरल वीडियो में एक लाल टी शर्ट पहने युवक हाथ में डंडा लेकर स्कूली बच्चों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान स्कूल परिसर के बाहर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बहरहाल, बोर्ड परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद दिनदहाड़े छात्रों के बीच इस तरह की मारपीट ने स्थानीय कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मौके पर पुलिस मौजूद रहती या समय रहते हस्तक्षेप करती, तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।