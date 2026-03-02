MP के सात जिलों में बनेगी मॉडर्न गोशाला, 2270 एकड़ जमीन आवंटित

MP News: मध्य प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और हाईटेक प्रयोग होने जा रहा है। 29 जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर बनने वाली मेगा गोशालाओं का निर्माण अब विदेशी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब आस्ट्रेलिया और दुबई की निर्माण एजेंसियां गोवंश संवर्धन के कार्य में सीधे कर ने साधे भारदारी कर रहा है। सरकार ने पहले चरण में 29 जिलों किया है जिनमें से 7 जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी गोशाला दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ में प्रस्तावित है, जहां 520 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।