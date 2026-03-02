होली पर ‘शराब’ पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं ! 250 पुलिसकर्मी करेंगे चेकिंग

MP News: होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। शहर के सभी संवेदनशील प्वाइंटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्र व संवेदनशील आबादी वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उपद्रव की स्थिति बनने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके।