2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

होली पर ‘शराब’ पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं ! 250 पुलिसकर्मी करेंगे चेकिंग

MP News: शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों, जबरन रंग लगाने या तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर विशेष कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Astha Awasthi

Mar 02, 2026

Drink and drive

Drink and drive (Photo Source: AI Image)

MP News: होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। शहर के सभी संवेदनशील प्वाइंटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्र व संवेदनशील आबादी वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उपद्रव की स्थिति बनने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके।

इधर, त्योहार से पहले ही आदतन बदमाशों और शरारती तत्वों को कोतवाली थाने में बुलाकर सख्त हिदायत दी जा चुकी है। कई लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों, जबरन रंग लगाने या तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर विशेष कार्रवाई होगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि आपसी भाईचारे और शांति के साथ होली मनाएं एवं किसी भी परेशानी की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

ऐसी रहेंगी सुरक्षा व्यवस्थाएं

10 संवेदनशील प्वाइंट ऐसे हैं, जहां सघन पुलिस बल तैनात रहेगा। 5 मोबाइल वैन लगातार शहर में गश्त करेंगी। वहीं कुल 200 से 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा 30 स्थानों पर लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी भी की जाएगी।

ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने अलग से होगी चेकिंग

ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने के लिए पर्व के दौरान अलग से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर बाहर न निकले और नशे में वाहन न चलाए, इसके लिए विशेष टीम तैनात रहेगी। जो नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर सख्त एक्शन लेगी।

शहर में सभी पॉइंट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पूरे शहर पर नजर रहेगी। पर्व के दौरान अगर किसी ने हुड़दंग मचाने का प्रयास किया या नशे में वाहन चलाते पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एचआर पांडे, सीएसपी दमोह

ये भी पढ़ें

होली से पहले ’36 लाख’ मजदूरों की जेब खाली… कब मिलेगी मजदूरी !
भोपाल
MNREGA workers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / होली पर ‘शराब’ पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं ! 250 पुलिसकर्मी करेंगे चेकिंग

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चुपके से हुई मुखबिरी…3 एकड़ में फल व फूल के बीच लहलहा रहा थी ‘अफीम’

opium cultivation
दमोह

MP के सात जिलों में बनेगी मॉडर्न गोशाला, 2270 एकड़ जमीन आवंटित

Modern cow shelters to be built in seven districts 2270 acres of land allotted MP News
दमोह

घर के पास चबूतरे पर खेल रहे 5 साल के मासूम की पत्थर पटककर हत्या

damoh
दमोह

दमोह में दिल दहला देने वाली वारदात, 9 माह की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी निकला दरिंदा

MP News
दमोह

MP में यहां बम जैसा फटा गैस सिलेंडर, छत तोड़कर निकला बाहर, भरभराकर गिरा घर

house collapse due massive gas cylinder blast creates chaos in damoh mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.