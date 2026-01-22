Startup Ideas: सिर्फ 1 लाख रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं ये 7 स्टार्टअप, जोखिम भी कम और कमाई भी ज्यादा

1 लाख रुपये से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। (PC: AI)
अपना काम स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी रकम हो। आप सिर्फ 1 लाख रुपये से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज के समय में नया बिजनेस शुरू करना काफी आसान हो गया है। सोशल मीडिया और तकनीक के उपयोग से आप अपने लिए कस्टमर्स भी आसानी से खोज सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए, छोटे बजट के साथ शुरुआत करना ही आमतौर पर सही रास्ता है।
-वित्तीय जोखिम कम रहता है।
-गलती होने पर तुरंत सुधारना आसान रहता है।
-चीजें वर्क न करने पर नए आइडिया पर काम करना आसान रहता है।
-लर्निंग और अर्निंग दोनों का प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है।
-मेरे पास कौन सी स्किल है।
-मैं प्रतिदिन कितना समय दे सकता हूँ?
-मेरे लिए ऑनलाइन बिजनेस ठीक रहेगा या ऑफलाइन?
-क्या मुझे साइड इनकम के लिए यह करना है या फुलटाइम करना है?
फ्रीलांसिंग बिना किसी इन्वेंट्री (सामान) के एक शानदार स्टार्टअप अवसर प्रदान करती है। राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल वाले फ्रीलांसर सीधे फ्रीलांस वेबसाइट्स के माध्यम से ग्राहकों को अपनी सेवाएं बेच सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, रिज्यूमे राइटिंग और ग्राफिक डिजाइन आज प्रदान की जाने वाली सबसे आम फ्रीलांस सेवाएं हैं। समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ फ्रीलांसिंग में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं।
क्या चाहिए:
-एक लैपटॉप
-इंटरनेट कनेक्शन
-बुनियादी उपकरण
भारत के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज वाले फ्रेशर्स स्कूली छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे IIT प्रवेश परीक्षा) की तैयारी करने वाले छात्रों और स्किल डेवलपमेंट में रुचि रखने वालों को ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं।
आप क्या पढ़ा सकते हैं-
-शैक्षणिक विषय (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी)
-प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग
-स्पोकन इंग्लिश
-बेसिक कोडिंग या सॉफ्टवेयर टूल्स
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे ज़ूम, गूगल मीट और व्हाट्सएप) ऑनलाइन ट्यूशन व्यवसाय संचालित करने के लिए बेहद किफायती साधन प्रदान करते हैं।
भारत के बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्योगों (SMEs) की ऑनलाइन उपस्थिति अभी भी नहीं है, जिससे डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस की मांग बढ़ गई है। फ्रेशर्स अपनी स्किल को विकसित करने के लिए मुफ्त या कम लागत वाले पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं और अपने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्टार्टअप्स को सेवाएं देना शुरू कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
यदि आपको खाना बनाना पसंद है, तो घर से फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग ऐसे घर के बने भोजन की तलाश में हैं, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक हो। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं:
-टिफिन सेवाएं
-बेक्ड प्रोडक्ट (केक, बिस्कुट आदि)
-लोकल स्नैक्स
-डाइट फूड
शुरुआती लागत मुख्य रूप से सामग्री, पैकेजिंग और न्यूनतम मार्केटिंग खर्चों से जुड़ी होगी। इस व्यवसाय को रेफरल और डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
युवा उपभोक्ताओं के बीच कस्टमाइज्ड उत्पादों का काफी चलन है। प्रिंटेड टी-शर्ट, मग, फोन कवर और नोटबुक जैसे आइटम ऑनलाइन खूब बिकते हैं। प्रिंट-ऑन-डिमांड मॉडल शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि:
-किसी इन्वेंट्री की आवश्यकता नहीं है।
-ऑर्डर मिलने के बाद उत्पाद प्रिंट किए जाते हैं।
-शुरुआती लागत कम होती है।
इन्हें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अमेजन और मीशो जैसे मार्केटप्लेस के माध्यम से बेच सकते हैं।
कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म वाला लेकिन पावरफुल स्टार्टअप आइडिया है। एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस, ट्रैवल, करियर मार्गदर्शन या प्रोडक्ट रिव्यू जैसे विषयों पर यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। हालांकि, शुरुआत में आय धीमी होती है, लेकिन निरंतरता से विज्ञापन राजस्व, ब्रांड डील्स और एफिलिएट इनकम प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मुख्य रूप से समय, क्रिएटिविटी और धैर्य की आवश्यकता होती है।
रीसेलिंग फ्रेशर्स को बिना मैन्यूफैक्चरिंग किए प्रोडक्ट बेचने की अनुमति देती है। मीशो जैसे प्लेटफॉर्म आपको प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने और प्रत्येक बिक्री पर मार्जिन अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं। यह स्टूडेंट्स, होममेकर्स और पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए काफी अच्छा है। व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम के माध्यम से मार्केटिंग बिक्री को काफी बढ़ा सकती है।
