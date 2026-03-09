एशियाई देशों में गहराने लगा ऊर्जा संकट, फ्यूल की कमी, सप्लाई में रुकावट और महंगाई से परेशान सरकारें

ऊर्जा संकट का असर कृषि क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। उत्तरी थाईलैंड में किसान डीजल हासिल करने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े हैं। उन्हें डर है कि अगर समय पर ईंधन नहीं मिला तो आने वाली धान की कटाई प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता के कारण भारत भी इस संकट से प्रभावित हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए आता है। नोमुरा ने कहा, भारतीय रिफाइनरियों ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल के कई कार्गो खरीदने शुरू कर दिए हैं। पर यह तेल पहले की तरह सस्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में तेल की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपूर्ति उपलब्ध रहे।