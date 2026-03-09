Gold Silver Price Fall: सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट, शेयर बाजार में मंदी के बीच क्यों बिखर गया गोल्ड? समझिए

आमतौर पर जब भी भू-राजनीतिक तनाव, शेयर बाजारों में गिरावट और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अस्थिरता होती है, तब निवेशक सोने जैसे सेफ हैवन एसेट्स में निवेश करते हैं। इससे सोने की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन आज बिल्कुल उलट ट्रेंड देखने को मिला, इससे निवेशक हैरान हैं। दरअसल, क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी और शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ये निवेशक सोने-चांदी को बेचकर मुनाफावसूली कर रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। वहीं, ऐसी भी अफवाह है कि सेंट्रल बैंक्स गिरते मार्केट के बीच लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच सकते हैं।