Flight Fare Rises: कई इंटरनेशनल रूट्स पर जबरदस्त महंगे हुए फ्लाइट टिकट, यूरोप जाने वालों की कट रही जेब, टूर पैकेज भी महंगे

मिडिल ईस्ट में इस समय युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं, ईरान इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बंद होने और सुरक्षा से जुड़े रिस्क के चलते कई फ्लाइट्स को वैकल्पिक रूट्स से ले जाना पड़ रहा है। ये रूट्स ज्यादा लंबे हैं। इस कारण हवाई किराया बढ़ गया है। इसके अलावा, जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, लिमिटेड सीट अवेबिलिटी, विमान बीमा लागत में भारी उछाल जैसे कारणों के चलते भी टिकट्स महंगे हुए हैं।