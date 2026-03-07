Gold Price Outlook: सोना 10,000 और चांदी 37,000 रुपये हुई सस्ती, सिर्फ 5 दिन में ऐसे पलट गई बाजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी पिछले 5 दिन में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार 2 मार्च को चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 2,78,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस दिन कारोबारी सत्र में सोने की कीमत 2,97,799 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। इसके बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 6 मार्च को चांदी का भाव 2,68,285 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस कारोबारी सत्र में चांदी न्यूनतम 2,60,809 रुपये प्रति किलोग्राम तक गई थी। इस तरह चांदी की कीमत में पिछले 5 दिन में 10,196 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट हुई है। अगर हम कारोबारी सत्र में बने उच्च और निम्न स्तरों की तुलना करें, तो पिछले 5 दिन में चांदी की कीमत में 36,990 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज हुई है।