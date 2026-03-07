युद्ध की मार झेल रहे खाड़ी देश विदेशी निवेश घटाने की कर रहे तैयारी, बजट की हुई तंगी

सऊदी अरब, UAE और कतर दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे सक्रिय सॉवरेन वेल्थ फंड चलाते हैं। इन देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप की पिछले साल की यात्रा के बाद अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था। अगर ये देश अपने निवेश वादों से पीछे हटते हैं या उन्हें स्थगित करते हैं, तो ट्रंप प्रशासन पर एक कूटनीतिक समाधान खोजने का दबाव और बढ़ जाएगा। यही कारण है कि खाड़ी देशों को अपनी निवेश नीति की समीक्षा का कदम उठाना पड़ रहा है।