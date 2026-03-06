Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूबे, जानिए इस मंदी के 5 कारण

पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में आई तेजी हालिया गिरावट के बाद शॉर्ट-कवरिंग रैली थी। उस समय खबरें आई थीं कि ईरान ने अमेरिका को कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव दिया है। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि तेहरान ने वॉशिंगटन को कोई प्रस्ताव नहीं दिया, जिससे युद्ध लंबा चलने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले का सातवां दिन शुक्रवार को पूरा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।