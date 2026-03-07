LPG Price Hike: क्रूड ऑयल में 12% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल, 100 डॉलर के करीब पहुंच रहे दाम, उधर रसोई गैस सिलेंडर हो गया महंगा

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मिडिल ईस्ट में हमले और तेज हो गए हैं। इजरायल ने ईरान के सरकारी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी देशों की ओर दागी जा रही हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ने भी बीती रात से कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को उम्मीद से पहले और अभूतपूर्व स्तर पर तबाह किया जा रहा है। उनके अनुसार, ईरान के पास अब न तो एयरफोर्स बची है और न ही एयर डिफेंस सिस्टम।