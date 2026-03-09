Share Market Crash: सेंसेक्स में 2200 और निफ्टी में 700 पॉइंट की महागिरावट, 12 लाख करोड़ का नुकसान, ये शेयर सबसे अधिक टूटे

Why Share Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1862 अंक की गिरावट के साथ 77,056.75 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 2.79 फीसदी या 2200 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ 76,721 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर और 1 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 2.83 फीसदी या 691 अंक की गिरावट के साथ 23,758 पर ट्रेड करता दिखा। निवेशकों को इस गिरावट से 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।