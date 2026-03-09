Gold Rate Today: चांदी 18,000 और सोना 6000 रुपये टूटा, अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच गोल्ड ने क्यों बदला अपना रंग, आखिर क्या है वजह?

आमतौर पर किसी बड़े वैश्विक संकट के समय सोना-चांदी में स्थिर तेजी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले दो वर्षों में इन धातुओं की कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। इस अवधि में सोने की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। जबकि चांदी की कीमत करीब तीन गुना तक बढ़ गई है। पिछले एक साल में निवेशकों ने डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली की तुलना में भौतिक और तरल संपत्तियों पर अधिक भरोसा जताया। सोना और चांदी की कीमतों में आई तेजी ने सट्टा निवेश को बढ़ावा दिया है। जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो अधिक निवेशक मुनाफे की उम्मीद में उसमें पैसा लगाते हैं।