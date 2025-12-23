सरकार ने सुविधा दी, फील्ड इंजीनियरों ने परेशानी बना दिया 

जयपुर।मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल मंगलवार ने गांधी नगर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में 8100 रुपए में जल कनेक्शन की नई व्यवस्था,राजस्व वसूली की समीक्षा की। इस बैठक में बेनीवाल पूरे दो घंटे तक जल कनेक्शन की नई व्यवस्था को सुचारू करने व राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले फील्ड इंजीनियरों पर बरसते रहे। बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने जल कनेक्शन लेने वाले आवेदकों को अलग अलग विभागों से अनुमतियां लाने के चक्करों से बचाने के लिए 8100 रुपए में जल कनेक्शन की सुविधा शुरू की। लेकिन कुछ सब डिवीजन में तो सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंताओं ने इस सुविधा को आमजन के लिए बड़ी परेशानी बना दिया। कनिष्ठ अभियंता 10 दिन तक साइट वैरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं वहीं 20 दिन तक डिमांड नोट तक जारी नहीं किए जा रहे और आवेदक जल कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। इंजीनियरों की इस कार्यशैली से सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव आ रहा है। कनेक्शन की पेंडेसी पर विद्याधर नगर,सिविल लाइंस व अन्य डिवीजन के सहायक व अधिशासी अभियंताओं को फटकार लगाई। बेनीवाल ने कहा कि अब डिमांड नोट राशि जमा होने के तीन दिन में जल कनेक्शन किया जाए। बेनीवाल गांधी नगर अधिशासी अभियंता केके गुप्ता की कार्यशैली को लेकर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब आप विभाग के अफसरों के ही फोन नहीं उठाते हैं तो आपके डिवीजन में आमजन की स्थिति क्या है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बेनीवाल ने डिविजनवार जल कनेक्शन की पेडेंसी की रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया तो इंजीनियर बगलें झांकने लगे।