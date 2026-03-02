ऑनलाइन शॉपिंग की मार: छोटे व्यापारियों का दर्द सांसद तक पहुंचा, बाजार बचाने की गुहार

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि छोटे दुकानदारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे न सिर्फ दुकानों का भविष्य खतरे में है, बल्कि उनसे जुड़े कर्मचारियों और परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। कई दुकानदारों को दुकान का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों का वेतन तक निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक संतुलन का भी सवाल बनता जा रहा है। वही सांसद ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे और फुटकर व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को संसद और संबंधित मंचों पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। सांसद ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक का विरोध नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि स्थानीय बाजार भी टिके रहें और रोजगार सुरक्षित रहे।