2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

ऑनलाइन शॉपिंग की मार: छोटे व्यापारियों का दर्द सांसद तक पहुंचा, बाजार बचाने की गुहार

Online Shopping Impact :ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से छोटे व्यापारियों का कारोबार घट रहा है। व्यापारियों ने बीजेपी सांसद को ज्ञापन सौंपकर नियम, कर समानता और बाजारों के संरक्षण की मांग की। रोजगार पर संकट और परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 02, 2026

कानपुर,तेजी से बढ़ती ऑनलाइन शॉपिंग ने जहां उपभोक्ताओं को सुविधा और विकल्प दिए हैं, वहीं स्थानीय बाजारों के छोटे और फुटकर व्यापारियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर रविवार को शहर के व्यापारियों ने एकजुट होकर अकबरपुर लोकसभा के सांसद को ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन कंपनियों की कथित मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो परंपरागत बाजारों की रौनक इतिहास बनकर रह जाएगी।

नहीं दे पाते हैं स्थानी दुकानदार छूट -

ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट, कैशबैक और विशेष ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही हैं। इसके मुकाबले स्थानीय दुकानदार न तो इतनी छूट दे पा रहे हैं और न ही उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म जैसी पूंजी है। नतीजतन बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटती जा रही है और रोजमर्रा का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलाइन व्यापार के लिए स्पष्ट और सख्त नियमों की कमी के कारण असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है।

लगातार व्यापार में आ रही गिरावट -

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि छोटे दुकानदारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे न सिर्फ दुकानों का भविष्य खतरे में है, बल्कि उनसे जुड़े कर्मचारियों और परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। कई दुकानदारों को दुकान का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों का वेतन तक निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक संतुलन का भी सवाल बनता जा रहा है। वही सांसद ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे और फुटकर व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को संसद और संबंधित मंचों पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। सांसद ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक का विरोध नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि स्थानीय बाजार भी टिके रहें और रोजगार सुरक्षित रहे।

यह लोग रहे मौजूद -

इस मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल शुक्ला के साथ निर्भय रेजा, अतुल शुक्ला, रामराज पाल, बड़े सिंह चंदेल, पंकज अवस्थी, शील मिश्रा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापार के लिए समान कर व्यवस्था लागू की जाए, नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और स्थानीय बाजारों को संरक्षण देने के लिए विशेष नीति बनाई जाए।

क्या बोले व्यापारी-

व्यापारी रामकुमार ने कहा कि ऑनलाइन छूट के कारण उनकी दुकान पर ग्राहक पहले के मुकाबले आधे रह गए हैं और मुनाफा तो दूर, लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। अनिल का कहना था कि वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक व्यापार पर संकट मंडरा रहा है और सरकार को जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं संजय सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो छोटे दुकानदारों को दुकानें बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक

ऑनलाइन शॉपिंग की मार: छोटे व्यापारियों का दर्द सांसद तक पहुंचा, बाजार बचाने की गुहार

Hamirpur News:गलत दिशा से आए ट्रक ने उजाड़ा परिवार, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

Kanpur News:होली से पहले मिठाई माफिया पर शिकंजा: बदबूदार खोया छोड़कर भागे मजदूर, 29 लाख का माल सीज

ट्रंप की दखलंदाजी से तंग आईं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, कहा- सारे आदेश माने, हम डरते नहीं हैं, लेकिन अब…

Online Property Registration Tamil Nadu

चेन्नई में डिजिटल क्रांति: CM स्टालिन ने लॉन्च किया STAR 3.0

क्या अमेरिका के आगे वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने डाल दिए हथियार? ट्रंप के नए बयान ने फिर मचाई खलबली!

नई राष्ट्रपति को हटाकर खुद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने ट्रंप? शेयर की दुनिया भर में बवाल मचाने वाली तस्वीर

Donald Trump

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

Nicolás Maduro under arrest

अमेरिकी जेल से मादुरो ने भेजा बेटे को मैसेज – “हम ठीक हैं, मैं फाइटर हूं”

US Strikes: वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने देर रात इस देश पर कर दिया स्ट्राइक, 90 से ज्यादा बम दागे, धुआं-धुआं हुआ इलाका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मोती झील

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ऑनलाइन शॉपिंग की मार: छोटे व्यापारियों का दर्द सांसद तक पहुंचा, बाजार बचाने की गुहार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:नशे की खेप का भंडाफोड़, ओडिशा से लाया गया 8 किलो से ज्यादा गांजा, तस्कर गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:चंडीगढ़ की महिला से कानपुर में हुई थी चेन लूट, दो गिरफ्तार,17 से ज्यादा है मुकदमे दर्ज

कानपुर

Kanpur Dehat News: मेघजाल के पास दो बाइकों की टक्कर, दो की मौत, एक घायल

कानपुर

Kanpur News: नाले में मिला था कंबल में लिपटा युवती का शव,पति पर हत्या का आरोप

कानपुर

रंगों का काउंटडाउन शुरू: बाजार में पिचकारियों की जंग, छोटा भीम-डोरीमॉन बने बच्चों की पहली पसंद

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.