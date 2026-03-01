रंगों का काउंटडाउन शुरू: बाजार में पिचकारियों की जंग, छोटा भीम-डोरीमॉन बने बच्चों की पहली पसंद

बाजार में गन पिचकारी, बैलून पिचकारी, पाइप पिचकारी, पेंसिल पिचकारी, मछली आकार की पिचकारी और टैंक पिचकारी भी उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए हल्की और रंगीन पिचकारियां लाई गई हैं, जबकि बड़े बच्चों के लिए लंबी रेंज तक पानी फेंकने वाली पिचकारियां खास पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा दुकानों पर तरह-तरह के मुखौटे और सजावटी सामान भी सजे हैं। रंगीन विग, जोकर मास्क, सुपरहीरो मास्क और आकर्षक चश्मे बच्चों और युवाओं को लुभा रहे हैं। कई स्थानों पर हर्बल गुलाल और प्राकृतिक रंगों की भी बिक्री शुरू हो गई है, जिससे लोग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं।