Kanpur News:मां और भाई को कमरे में बंद कर, कक्षा 5 की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

परिजनों ने बताया कि शनिवार शाम काजल स्कूल से घर लौटी थी। घर आने के बाद वह सामान्य रूप से भाई-बहनों के साथ खेलती रही।अचानक उसका व्यवहार बदला। आरोप है कि उसने अपनी मां और भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद उसने बाथरूम में रखे दुपट्टे से दरवाजे की चौखट पर लगी कुंडी के सहारे फंदा बनाकर फांसी लगा ली।कमरे में बंद मां को जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घर अंदर से बंद होने के कारण पड़ोसियों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।