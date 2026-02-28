28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:मां और भाई को कमरे में बंद कर, कक्षा 5 की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

Kanpur Suicide News: कानपुर के चकेरी क्षेत्र में 11 वर्षीय कक्षा 5 की छात्रा ने मां और भाई को कमरे में बंद कर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 28, 2026

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सनिगवां स्थित राधेनगर में कक्षा 5 में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था।

फतेहपुर के रहने वाले हैं छात्रा के पिता -

पुलिस के अनुसार, मृतका काजल एक निजी स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा थी। उसके पिता आशाराम राजपूत पेशे से बावर्ची हैं और मूल रूप से फतेहपुर जनपद के बड़ेगांव के निवासी हैं। वे पिछले करीब सात वर्षों से अपने परिवार के साथ राधेनगर में रह रहे थे। परिवार में पत्नी श्यामादेवी, बेटा हिमेश और दो बेटियां नंदनी व काजल थीं।

मां और भाई को कमरे में किया बंद -

परिजनों ने बताया कि शनिवार शाम काजल स्कूल से घर लौटी थी। घर आने के बाद वह सामान्य रूप से भाई-बहनों के साथ खेलती रही।अचानक उसका व्यवहार बदला। आरोप है कि उसने अपनी मां और भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद उसने बाथरूम में रखे दुपट्टे से दरवाजे की चौखट पर लगी कुंडी के सहारे फंदा बनाकर फांसी लगा ली।कमरे में बंद मां को जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घर अंदर से बंद होने के कारण पड़ोसियों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

क्या बोले थाना प्रभारी -

थाना प्रभारी चकेरी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 11:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:मां और भाई को कमरे में बंद कर, कक्षा 5 की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: छात्रावास के कमरे में झूलती मिली बीएससी नर्सिंग छात्रा, फोन न उठने पर खुला राज

कानपुर

Kanpur News:बारात में थिरकते-थिरकते थम गई सांस, खुशी का डांस बना मौत का कारण

कानपुर

लैंबॉर्गिनी केस में बड़ा आदेश: 8.30 करोड़ की जमानत पर थाने से बाहर निकली करोड़ों की कार

कानपुर

Kanpur News:एक कॉल, सात बजे का डर और कानपुर सेंट्रल पर हाई अलर्ट,सूचना निकली भ्रामक

कानपुर

Kanpur News:8 लाख की लूट से खुली 1600 करोड़ की परतें, बड़ा कैश सिंडिकेट बेनकाब, 6 गिरफ्तारी

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.