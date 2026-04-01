Kanpur News:48 घंटे का पुलिस एक्शन: 750 अपराधी गिरफ्तार, वांछित और वारंटियों पर कसा शिकंजा

इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 38 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें ₹25,000 का एक इनामिया बदमाश भी शामिल है। लंबे समय से फरार चल रहे इन अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। अधिकारियों के अनुसार, ये आरोपी विभिन्न गंभीर अपराधों में शामिल थे और इनकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए इन्हें दबोचा। इस कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और अपराधियों को स्पष्ट संदेश गया है।