कानपुर में कॉलेज के पास बड़ा हादसा, नाले का स्लैब धंसने से कीचड़ में गिरे बीएड प्रवेश परीक्षा देने आए छात्र

इस घटना के बाद छात्रों और उनके परिजनों ने कॉलेज प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब यहां इतनी बड़ी परीक्षा होने वाली थी तो पहले से रास्ते की मरम्मत और सुरक्षा की जांच क्यों नहीं की गई। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि नाले के अंदर गैस का भारी दबाव बनने के कारण स्लैब कमजोर होकर टूट गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ढांचा काफी समय से जर्जर हालत में था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।