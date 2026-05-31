कानपुर में अंग्रेजों के जमाने का पुल रामगंगा नहर में गिरा, बड़ा हादसा टला

ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को ही सीडीओ अभिनव जे जैन और नहर विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद पुल की खतरनाक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि करीब 20 दिन पहले इसी स्थान पर नहर फटने की घटना भी हुई थी, लेकिन विभाग ने स्थायी समाधान नहीं निकाला। पुल गिरने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। वही