इरफान और वफा के बीच सुलह! विधायक नसीम बोलीं- खत्म हुई गलतफहमी, पुलिस बोली-जानकारी नहीं

Irfan Solanki and Wafa Abbas: कानपुर के चमनगंज स्थित हलिम कॉलेज मैदान में लगने वाली पशु मंडी को लेकर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और मंडी संचालक वफा अब्बास के बीच चल रहा विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। विधायक नसीम सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह अपने पति इरफान सोलंकी और वफा अब्बास के साथ नजर आईं। वीडियो में उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है और सभी गिले-शिकवे खत्म कर दिए गए हैं।