इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, पत्नी बाहर कर रही थी इंतजार, दोनों बेटों को गले से लगाया

सुबह करीब 10 बजे नसीम सोलंकी परिवार के साथ जेल पहुंचीं। उन्होंने समर्थकों से भीड़ न लगाने की अपील की, लेकिन जेल प्रशासन ने रिहाई में देरी की। कारण था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान से पूछताछ। इस वजह से शाम को ही रिहाई संभव हुई। जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जहां 20 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। रिहाई के बाद इरफान सफेद पठानी सूट में नजर आए और बोले, 'अल्लाह का करम है, सत्य की जीत हुई। अब परिवार के साथ समय बिताएंगे।'