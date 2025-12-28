पति ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया पत्नी का प्राइवेट वीडियो, जानें क्या रही वजह

घटना कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित युवक का दावा है कि वह अपनी पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा था, लेकिन करीब एक महीने पहले पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। जांच-पड़ताल में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। युवक ने कई बार पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और उसे घर वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस नहीं आई।