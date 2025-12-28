28 दिसंबर 2025,

रविवार

महाराजगंज

पति ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया पत्नी का प्राइवेट वीडियो, जानें क्या रही वजह

Husband revenge viral wife private Video : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 28, 2025

Image Generated By Chatgpt

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के कथित विवाहेत्तर संबंध और प्रेमी के साथ फरार हो जाने से आहत पति ने बदले की भावना से पत्नी का पुराना आपत्तिजनक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

घटना कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित युवक का दावा है कि वह अपनी पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा था, लेकिन करीब एक महीने पहले पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। जांच-पड़ताल में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। युवक ने कई बार पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और उसे घर वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस नहीं आई।

बार-बार असफल प्रयासों के बाद गुस्से और निराशा में युवक ने पत्नी का पुराना निजी (इंटीमेट) वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस ने की पुष्टि, जांच शुरू

कोल्हुई थाने के एसओ अखिलेश सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि युवक की पत्नी के लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है। अब प्राइवेट वीडियो वायरल करने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नया मामला दर्ज कर लिया है।

एसओ ने कहा, 'हम पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। वीडियो वायरल करने वाले पति से पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार पत्नी और उसके कथित प्रेमी की तलाश भी जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

Published on:

28 Dec 2025 07:43 pm

पति ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया पत्नी का प्राइवेट वीडियो, जानें क्या रही वजह

