यूपी में 25-26 जनवरी रहेगा मौसम मेहरबान, 27 को बदलेगा मिज़ाज, 40 जिलों में बारिश का अलर्ट

बारिश के दौरान की तस्वीर (फाइल फोटो)
UP Weather Update: यूपी में मौसम का मिजाज हर वक्त बदल रहा है। राज्य के मौसम में लगातार यूटर्न देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ प्रदेश के कई जिलों में कम और ज्यादा बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण मौसम में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई। बारिश ने गलन को बढ़ा दिया, जिससे पाला पड़ने लगा और लोगों को काफी ज्यादा ठंड का एहसास होने लगा। वहीं आज यानी 25 जनवरी के लिए मौसम में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। आज मौसम सामान्य रहेगा और सुबह से ही धूप खिली रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जनवरी को लेकर भी ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया, जिससे कहा जा सके कि कल भी बारिश होने की उम्मीद है।
25 और 26 जनवरी के बाद मौसम जबरदस्त यूटर्न लेने वाला है। राज्य के अलग-अलग जिलों में काले बादलों का जमावड़ा लग जाएगा। IMD के मुताबिक, 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 40 से ज्यादा जिलों में बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और जमकर बरसात होगी। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन जिलों में हवाएं भी चलेंगी। लखनऊ से लेकर नोएडा तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा।
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मेरठ, हापुड़, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, अमेठी और रायबरेली जैसे जिलों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। यहां धूप अच्छी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब रहेगा। मौसम सुहावना और ठंडक भरा रहेगा।
राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। लेकिन दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा। दो दिन बाद यानी 27 जनवरी से यहां बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह हल्का कोहरा दिख सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री के करीब होगा। दो दिन बाद यहां काले बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यह दौर दो दिनों तक चल सकता है।
