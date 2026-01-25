यूपी में 25-26 जनवरी रहेगा मौसम मेहरबान, 27 को बदलेगा मिज़ाज, 40 जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Weather Update: यूपी में मौसम का मिजाज हर वक्त बदल रहा है। राज्य के मौसम में लगातार यूटर्न देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ प्रदेश के कई जिलों में कम और ज्यादा बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण मौसम में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई। बारिश ने गलन को बढ़ा दिया, जिससे पाला पड़ने लगा और लोगों को काफी ज्यादा ठंड का एहसास होने लगा। वहीं आज यानी 25 जनवरी के लिए मौसम में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। आज मौसम सामान्य रहेगा और सुबह से ही धूप खिली रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जनवरी को लेकर भी ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया, जिससे कहा जा सके कि कल भी बारिश होने की उम्मीद है।