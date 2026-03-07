पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, 24 घंटे के भीतर ही खुद भी फंदे से लटक कर दिया जान, शादी के डेढ़ साल के ही भीतर खत्म हो गई दोनों जिंदगियां

महराजगंज में सनसनीखेज घटनाक्रम में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति ने शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर ही बृजमनगंज के सौरहा खास स्थित घर में फंदे से लटक कर जान दे दिया। बता दें कि डेढ़ साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, हत्यारोपी पति ने गुरुवार को कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी थी।