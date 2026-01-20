20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

यूपी के निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, जूनियर छात्रों के साथ अमानवीयता…परिजनों के पहुंचने पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज जिले में एक निजी मेडिकल कालेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, यहां सीनियर छात्रों ने दो जूनियर छात्रों को जम कर पीटा, जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्हें जूता चटवाया गया।

2 min read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Jan 20, 2026

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पीड़ित छात्र

महराजगंज जिले के निजी मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला आया है। यह घटना स्थानीय KMC मेडिकल कॉलेज में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम MBBS प्रथम वर्ष के दो छात्रों की सीनियर छात्रों ने पहले बेरहमी से पिटाई की फिर उन्हें जूता चटवाकर अपमानित किया। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने इस घटना के बाद सात सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सीनियर छात्रों ने दो जूनियर छात्रों को जम कर पीटा

इस घटना के बारे में पीड़ित छात्र की पहचान यशवर्धन सिंह(वाराणसी),और देवांश सिंह(गाजीपुर) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे MBBS सेकेंड ईयर के सीनियर छात्रों ने उन्हें बुलाया और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तब आरोपियों ने जम कर उनकी पिटाई की और जूता चटवाया।

शोर सुन पहुंचा स्टाफ और कालेज के छात्र, परिजनों ने दी तहरीर

पीड़ित छात्रों ने बताया कि शोर शराबा सुन जब स्टाफ और अन्य छात्र पहुंचे तब मामला शांत हुआ, सीनियर छात्रों ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दिए हैं। घटना के तुरंत बाद पीड़ित छात्रों ने डॉयल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें छात्रों से मिलने नहीं दिया।

इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया और उनके परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते ही पीड़ित छात्रों के परिजन देर रात लगभग 11 बजे सदर कोतवाली गए, जहां लिखित तहरीर दी गई।

मुकदमा दर्ज, जांच कर होगी आवश्यक करवाई

सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित छात्रों की तहरीर के आधार पर सात सीनियर छात्रों स्वप्नील जायसवाल, समर प्रताप सिंह, उन्मेश, उत्कर्ष आनंद, अथर्व गर्ग, उत्कर्ष सिंह और पुल्कित के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद कालेज की साख पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें

जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर बड़ी खबर, जिला कोर्ट से मिल गई राहत…पत्नी नूतन ठाकुर का मामला फंसा
देवरिया
Up news, deoria

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / यूपी के निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, जूनियर छात्रों के साथ अमानवीयता…परिजनों के पहुंचने पर मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

500-500 की गड्डियों के साथ भाजपा जिला महामंत्री का वीडियो, अब बोले- यह सब तंत्र-मंत्र, पैसा नकली

महाराजगंज

यूपी वालों हो जाओ तैयार! 18 और 19 जनवरी को होगी जोरदार बारिश, इन जिलों में अलर्ट

up rains alert dussehra weather forecast updates
महाराजगंज

पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड! यूपी के इन जिलों में होगी जोरदार बारिश, लखनऊ से नोएडा तक अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
महाराजगंज

मिठाई की दुकान पर बैठी थी एंटी करप्शन टीम, नोटों की गड्डी लेते ही रंगे हाथ धराया दरोगा

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

बाघ लड़की को खा गया…तीन टुकड़ों में मिला शव, मां बोली – मुझे भी मार दो

महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.