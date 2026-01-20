यूपी के निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, जूनियर छात्रों के साथ अमानवीयता…परिजनों के पहुंचने पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज जिले के निजी मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला आया है। यह घटना स्थानीय KMC मेडिकल कॉलेज में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम MBBS प्रथम वर्ष के दो छात्रों की सीनियर छात्रों ने पहले बेरहमी से पिटाई की फिर उन्हें जूता चटवाकर अपमानित किया। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने इस घटना के बाद सात सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।