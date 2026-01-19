जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर बड़ी खबर, जिला कोर्ट से मिल गई राहत…पत्नी नूतन ठाकुर का मामला फंसा

सोमवार को देवरिया कोर्ट में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। उनके एडवोकेट प्रवीण द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला काफी पुराना है। इसमें कोई भी आपराधिक मंशा सिद्ध नहीं होती। यह प्रकरण दस्तावेज में गलतियों से जुड़ा है, न कि किसी सुनियोजित धोखाधड़ी से। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता पर जोर दिया। जिला जज ने अमिताभ ठाकुर को जमानत देने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। जांच के लिए उनका लगातार हिरासत में रहना जरूरी नहीं है।