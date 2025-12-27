पति दारू पीकर आए तो लाठी से पीटो, मंत्री बोले एक बार मैं भी पीकर गया था फिर पत्नी ने…

अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए मंत्री ने आगे कहा, 'एक बार मैं भी दारू पीकर घर आया था तो घर वाली ने लाठी मारी थी। इसके बाद मेरी दारू बंद हो गई।' इस बयान पर मौके पर मौजूद लोग हंस पड़े और तालियां बजीं। मंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अगर घर में कोई शराब पीता है तो उन्हें बताएं, वे कार्रवाई करेंगे।