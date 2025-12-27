पति दारू पीकर आए तो लाठी से पीटो, मंत्री बोले एक बार मैं भी पीकर गया था फिर पत्नी ने…

यूपी के मंत्री ने शराब छुड़ाने का बता दिया देसी इलाज, PC- X
ललितपुर : उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनके बेबाक अंदाज और नशे के खिलाफ अनोखी सलाह ने सुर्खियां बटोरीं। ललितपुर जिले के मड़ावरा विकासखंड की ग्राम पंचायत हंसेरा में आयोजित चौपाल में मंत्री ने महिलाओं को शराबी पति से निपटने का 'देशी नुस्खा' बताया।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के भूमि पूजन और स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यमंत्री पंथ ने नशामुक्ति पर जोर देते हुए कहा, 'अगर पति दारू पीकर घर आता है तो एक सटकिया (लाठी) खींचकर पीछे मारो। खटिया घर के बाहर डाल दो।'
अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए मंत्री ने आगे कहा, 'एक बार मैं भी दारू पीकर घर आया था तो घर वाली ने लाठी मारी थी। इसके बाद मेरी दारू बंद हो गई।' इस बयान पर मौके पर मौजूद लोग हंस पड़े और तालियां बजीं। मंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अगर घर में कोई शराब पीता है तो उन्हें बताएं, वे कार्रवाई करेंगे।
कार्यक्रम में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटते समय एक महिला घूंघट में आईं। मंत्री ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, 'चेहरा दिखाओ, चेहरा… घूंघट हटाकर।' इसके बाद महिला ने घूंघट उठाया और प्रमाण पत्र लेकर फोटो खिंचवाई।
चौपाल में मंत्री ने बताया कि मड़ावरा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में कुल 253 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत हंसेरा में 18 आवासों के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण-पत्र और सहजन के पौधे वितरित किए गए।
मंत्री ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा, 'हर पात्र व्यक्ति को आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।'
कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पाल, नारायण सिंह सेंगर, लखन कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि छत्रपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी पीडी दीपक यादव, बीडीओ रमेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ इससे पहले भी अपने डांस के लिए चर्चा में रह चुके हैं। ललितपुर में आयोजित शादी समारोहों में वे अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शराबी' के गाने 'दे दे प्यार दे…' पर जमकर ठुमके लगाते नजर आ चुके हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जहां बारातियों ने उनके डांस पर नोटों की बारिश भी की थी।
महरौनी विधानसभा से दो बार के विधायक और योगी सरकार में दूसरी बार मंत्री बने मनोहर लाल पंथ अपने बेबाक अंदाज और जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं।
ललितपुर
उत्तर प्रदेश
