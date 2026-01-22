22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ललितपुर

आजादी के बाद पहली बार इस गांव की 2 बहनें हाईस्कूल में पहुंचीं, लोग बोले- बेटियां पढ़ गईं तो हम शादी कहां करेंगे

यूपी के ललितपुर का एक ऐसा गांव है, जहां सिर्फ एक बिटिया ने हाईस्कूल पास किया। इस गांव में आजादी के बाद से अब तक किसी लड़की ने हाईस्कूल पास नहीं किया था। ललितपुर के इस गांव का नाम करीला है। यहां की दो बहनें हाईस्कूल में पहुंची हैं। एक ने हाईस्कूल पास कर लिया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ललितपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 22, 2026

ललितपुर के करीला गांव में पहली बार बिटिया ने पास किया हाईस्कूल, PC- X

यूपी के ललितपुर का एक ऐसा गांव है, जहां सिर्फ एक बिटिया ने हाईस्कूल पास किया। इस गांव में आजादी के बाद से अब तक किसी लड़की ने हाईस्कूल पास नहीं किया था। ललितपुर के इस गांव का नाम करीला है। यहां की दो बहनें हाईस्कूल में पहुंची हैं। एक ने हाईस्कूल पास कर लिया है। दूसरी हाईस्कूल की परीक्षा देगी। दोनों बहनें पढ़ लिखकर अध्यापक बनना चाहती हैं, जिससे गांव में शिक्षा की अलख जला सकें।

करीला गांव ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में आता है। तहसील मुख्यालय से आगे बढ़ने पर रेल लाइन से करीब एक किलोमीटर दूर करीला गांव पड़ता है। इस गांव में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। यह गांव जंगल और तालाब से घिरा हुआ है। इस गांव में सड़क, शौचालय, बिजली और सिलेंडर पहुंच गया है, लेकिन यहां अगर कुछ नहीं पहुंचा तो वह है शिक्षा। यहां लड़के हों या लड़की प्राइमरी स्कूल में कक्षा-5 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह काम धंधे में लग जाते हैं।

65 प्रतिशत अंकों के साथ नेहा ने पास किया हाईस्कूल

करीला गांव की रहने वाली नेहा ने 65 प्रतिशत अंकों के साथ हाईस्कूल पास किया है। अब नेहा ने 11वीं में दाखिला लिया है। नेहा की बहन राखी हाईस्कूल में है वह नेहा से ज्यादा अंक लाने की कोशिश में जुटी हुई है। नेहा कहती है कि वह गांव की 25 बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है। लेकिन, परिवार के लोग राजी नहीं है।

बेटियां ज्यादा पढ़ जाएंगी तो शादी कहां करेंगे

नेहा आगे बताती है कि मेरी पढ़ाई में मेरे माता-पिता का काफी सहयोग है। वह दिन-रात मेहनत मजदूरी करते हैं। जरूरी होने पर हम बहनें भी सुबह शाम माता-पिता का हाथ बंटाते हैं। इसी गांव की एक वृद्ध महिला दुल्ली कहती हैं कि हम चाहते तो हैं कि हमारी बेटियां पढ़ाई-लिखाई करें आगे बढ़ें। लेकिन, हमारी बेटियां ज्यादा पढ़-लिख जाएंगी तो हमारे समाज में शादी नहीं हो पाएगी। तर्क देती है कि उनके समाज में पढ़ लिख जाने पर शादी ब्याह का संकट हो जाता है।

5 घंटे तक दोनों बहनें करती हैं पढ़ाई

पांच घंटे नियमित पढ़ती हैं। गांव के लोग आठवीं के आगे पढ़ने पर ताने मारते थे, लेकिन मां के हौसले के आगे सब पस्त हो गए। इसी गांव की 60 साल की रामप्यारी मिलती हैं। वह कहती हैं कि गांव की अन्य बेटियां पढ़ जाएं तो अच्छी बात हैं, लेकिन आगे शादी ब्याह कहां करेंगी, इसकी चिंता है।

ये भी पढ़ें

मैं तुम्हारी हो जाऊंगी बस पति को रास्ते से हटाओ, पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खतरनाक साजिश
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lalitpur / आजादी के बाद पहली बार इस गांव की 2 बहनें हाईस्कूल में पहुंचीं, लोग बोले- बेटियां पढ़ गईं तो हम शादी कहां करेंगे

बड़ी खबरें

View All

ललितपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति दारू पीकर आए तो लाठी से पीटो, मंत्री बोले एक बार मैं भी पीकर गया था फिर पत्नी ने…

ललितपुर

जीजा की डिग्री पर इंजीनियर साला बन गया डॉक्टर, तीन साल से कर रहा था इलाज

ललितपुर

डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दिव्यांग को रौंदा, भीड़ का फूटा गुस्सा – ड्राइवर-होमगार्ड की जमकर पिटाई

Lalitpur
ललितपुर

जनाब ये इश्क है या कुछ और… दो बहनों ने बदल डाले पति, छह महीने बाद जो हुआ उसे जानकर देखकर पूर गांव रह गया सन्न!

ललितपुर

शराब पिलाकर मारता था पति, पत्नी ने चौराहे पर लिया बदला कैमरे में कैद हुई घटना

Lalitpur news
ललितपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.