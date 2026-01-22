आजादी के बाद पहली बार इस गांव की 2 बहनें हाईस्कूल में पहुंचीं, लोग बोले- बेटियां पढ़ गईं तो हम शादी कहां करेंगे

करीला गांव ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में आता है। तहसील मुख्यालय से आगे बढ़ने पर रेल लाइन से करीब एक किलोमीटर दूर करीला गांव पड़ता है। इस गांव में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। यह गांव जंगल और तालाब से घिरा हुआ है। इस गांव में सड़क, शौचालय, बिजली और सिलेंडर पहुंच गया है, लेकिन यहां अगर कुछ नहीं पहुंचा तो वह है शिक्षा। यहां लड़के हों या लड़की प्राइमरी स्कूल में कक्षा-5 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह काम धंधे में लग जाते हैं।