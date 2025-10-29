Patrika LogoSwitch to English

डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दिव्यांग को रौंदा, भीड़ का फूटा गुस्सा – ड्राइवर-होमगार्ड की जमकर पिटाई

ललितपुर में डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी ने सड़क पार कर रहे दिव्यांग को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर घायल हुआ, जबकि गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर और होमगार्ड की पिटाई कर दी। हादसे के बाद शासन ने डीएम अमनदीप डुली का तबादला कर उन्हें लखनऊ भेज दिया।

ललितपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 29, 2025

Lalitpur

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

यूपी के ललितपुर में मंगलवार रात करीब 9 बजे डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। झांसी-ललितपुर मार्ग पर नवीन गल्ला मंडी के पास सड़क पार कर रहे एक दिव्यांग युवक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी तीन बाइकों और एक बिजली के खंभे से जा भिड़ी। इस दुर्घटना में दिव्यांग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने एस्कॉर्ट वाहन के चालक संजय अग्रवाल (48) और साथ मौजूद होमगार्ड प्रेमनारायण कुशवाहा (51) की जमकर पिटाई कर दी। दोनों को चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह भीड़ को शांत किया और दोनों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय डीएम अमनदीप डुली की गाड़ी वहां पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को एस्कॉर्ट वाहन से झांसी भेजा था। वाहन झांसी से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। इस बीच शासन ने डीएम अमनदीप डुली का तबादला कर दिया है। उन्हें लखनऊ में अपर आयुक्त (मनरेगा) के पद पर भेजा गया है। जबकि झांसी के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश को ललितपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

ड्राइवर ने बताया दिव्यांग को बचाने की कोशिश में बेकाबू हुई गाड़ी

ड्राइवर संजय अग्रवाल के मुताबिक, “मैं झांसी से लौट रहा था। तभी एक दिव्यांग व्यक्ति अचानक सड़क पार करने लगा। उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू हो गई। बाइक से टकरा गई। इसके बाद लोगों ने मुझ पर और होमगार्ड पर हमला कर दिया। वहीं, होमगार्ड प्रेमनारायण ने बताया कि हादसे के दौरान गाड़ी की रफ्तार अधिक थी। चालक ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खो बैठा। तीन बाइक टकराने के बाद गाड़ी बिजली के खंभे से जा भिड़ी। उन्होंने कहा कि गुस्से में लोगों ने उन्हें लाठियों से मारा, जिससे पैर और नाक में चोट आई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर मनीष कुमार और सीओ नाराहट सुनील भारद्वाज तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हाल जाना। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

29 Oct 2025 10:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lalitpur / डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दिव्यांग को रौंदा, भीड़ का फूटा गुस्सा – ड्राइवर-होमगार्ड की जमकर पिटाई

ललितपुर

उत्तर प्रदेश

