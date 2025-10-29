डीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दिव्यांग को रौंदा, भीड़ का फूटा गुस्सा – ड्राइवर-होमगार्ड की जमकर पिटाई

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने एस्कॉर्ट वाहन के चालक संजय अग्रवाल (48) और साथ मौजूद होमगार्ड प्रेमनारायण कुशवाहा (51) की जमकर पिटाई कर दी। दोनों को चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह भीड़ को शांत किया और दोनों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय डीएम अमनदीप डुली की गाड़ी वहां पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को एस्कॉर्ट वाहन से झांसी भेजा था। वाहन झांसी से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। इस बीच शासन ने डीएम अमनदीप डुली का तबादला कर दिया है। उन्हें लखनऊ में अपर आयुक्त (मनरेगा) के पद पर भेजा गया है। जबकि झांसी के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश को ललितपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।