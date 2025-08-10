शराब पिलाकर मारता था पति, पत्नी ने चौराहे पर लिया बदला कैमरे में कैद हुई घटना

ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के हाइलाइट चौराहे पर शनिवार दोपहर एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। जब एक महिला ने शराब के नशे में धुत होकर अपने पति को सार्वजनिक रूप से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर लगभग 15 मिनट तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जिसे देखकर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे।
ललितपुर जिले में प्रेम विवाह का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जो अब तल्खियों और आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता दिख रहा है। महिला ने पति पर गंभीर घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। जबकि पति ने भी आर्थिक शोषण और सार्वजनिक बेइज्जती की शिकायत की है।
घटना शनिवार दोपहर की है। जब ग्वालियर के रहने वाली सावित्री सेंगर, जो ललितपुर में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है। अचानक सड़क पर पति से भिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला ने पति के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से पीटा और जमकर गालियां दीं। पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की। मगर महिला की आक्रोशित हालत पर कोई असर नहीं पड़ा।
पुलिस से बातचीत में सावित्री ने बताया कि उसका पति उसे नियमित रूप से शराब पिलाकर गला दबाकर पीटता है। महिला का आरोप है कि उसने शराब कभी नहीं पी थी। लेकिन पति की जिद और दबाव में आकर पीनी पड़ी। यह हमला, उसके अनुसार, घर में झेली गई हिंसा का बदला था।
वहीं पति का कहना है कि उसने मेहनत-मजदूरी करके जो भी पैसे इकट्ठा किए। पत्नी ने उन्हें धीरे-धीरे अपने कब्जे में कर लिया। अब जब वह पैसे वापस मांगता है। तो उस पर उल्टे आरोप लगाए जाते हैं। उसने यह भी कहा कि पत्नी ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। सरेआम उसे अपमानित किया।
पति ने बताया कि तीन साल पहले ग्वालियर की रहने वाली सावित्री से इंदौर में मुलाकात हुई थी। प्रेम-प्रसंग के बाद दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई और शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ललितपुर आकर रहने लगे। लेकिन अब उनका रिश्ता तल्खियों में तब्दील हो चुका है।
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जिसमें महिला पति की पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। जो महज दर्शक की भूमिका में रहे। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सदर कोतवाली प्रभारी अनुराग अवस्थी ने कहा कि मामला पति-पत्नी के बीच का है। यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत आती है। तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना न केवल प्रेम विवाहों की सामाजिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था और पुलिस की निष्क्रियता को भी उजागर करती है। वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। कि क्या अब प्यार का अंजाम इसी तरह की सड़कों पर सजा बन कर उतर रहा है?