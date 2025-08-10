10 अगस्त 2025,

ललितपुर

शराब पिलाकर मारता था पति, पत्नी ने चौराहे पर लिया बदला कैमरे में कैद हुई घटना

ललितपुर में लव मैरिज का उल्टा असर देखने को मिला है। नशे में धुत पत्नी ने पति को बीच चौराहे पर जमकर पिटाई किया। पति बेचारा निरीह बना रहा। पत्नी से पीटे जाने के बाद पत्नी जो कुछ कहा उसे सुनकर लोग सन्न रह गए।

ललितपुर

Mahendra Tiwari

Aug 10, 2025

Lalitpur news
वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से फोटो सोर्स

ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के हाइलाइट चौराहे पर शनिवार दोपहर एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। जब एक महिला ने शराब के नशे में धुत होकर अपने पति को सार्वजनिक रूप से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर लगभग 15 मिनट तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जिसे देखकर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे।

ललितपुर जिले में प्रेम विवाह का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जो अब तल्खियों और आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता दिख रहा है। महिला ने पति पर गंभीर घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। जबकि पति ने भी आर्थिक शोषण और सार्वजनिक बेइज्जती की शिकायत की है।

घर से ड्यूटी पर निकले होमगार्ड का शव यूकेलिप्टस के बाग में पड़ा मिला, परिजन में मची चीख- पुकार
बहराइच
Bahraich News

बाल नोचकर थप्पड़ों की बौछार

घटना शनिवार दोपहर की है। जब ग्वालियर के रहने वाली सावित्री सेंगर, जो ललितपुर में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है। अचानक सड़क पर पति से भिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला ने पति के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से पीटा और जमकर गालियां दीं। पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की। मगर महिला की आक्रोशित हालत पर कोई असर नहीं पड़ा।

महिला ने लगाए घरेलू हिंसा के आरोप

पुलिस से बातचीत में सावित्री ने बताया कि उसका पति उसे नियमित रूप से शराब पिलाकर गला दबाकर पीटता है। महिला का आरोप है कि उसने शराब कभी नहीं पी थी। लेकिन पति की जिद और दबाव में आकर पीनी पड़ी। यह हमला, उसके अनुसार, घर में झेली गई हिंसा का बदला था।

पति ने भी किया पलटवार, लगाया आर्थिक शोषण का आरोप

वहीं पति का कहना है कि उसने मेहनत-मजदूरी करके जो भी पैसे इकट्ठा किए। पत्नी ने उन्हें धीरे-धीरे अपने कब्जे में कर लिया। अब जब वह पैसे वापस मांगता है। तो उस पर उल्टे आरोप लगाए जाते हैं। उसने यह भी कहा कि पत्नी ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। सरेआम उसे अपमानित किया।

तीन साल पहले हुआ था प्रेम विवाह

पति ने बताया कि तीन साल पहले ग्वालियर की रहने वाली सावित्री से इंदौर में मुलाकात हुई थी। प्रेम-प्रसंग के बाद दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई और शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ललितपुर आकर रहने लगे। लेकिन अब उनका रिश्ता तल्खियों में तब्दील हो चुका है।

वीडियो वायरल, पुलिस ने दी प्रतिक्रिया

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जिसमें महिला पति की पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। जो महज दर्शक की भूमिका में रहे। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सदर कोतवाली प्रभारी अनुराग अवस्थी ने कहा कि मामला पति-पत्नी के बीच का है। यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत आती है। तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी

यह घटना न केवल प्रेम विवाहों की सामाजिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था और पुलिस की निष्क्रियता को भी उजागर करती है। वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। कि क्या अब प्यार का अंजाम इसी तरह की सड़कों पर सजा बन कर उतर रहा है?

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lalitpur / शराब पिलाकर मारता था पति, पत्नी ने चौराहे पर लिया बदला कैमरे में कैद हुई घटना

