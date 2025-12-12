जीजा की डिग्री पर इंजीनियर साला बन गया डॉक्टर, तीन साल से कर रहा था इलाज

मामला ललितपुर मेडिकल कॉलेज का है, यहां पदस्थ एक कार्डियोलॉजिस्ट अपने जीजा डॉ. राजीव जैन की डिग्री पर पिछले तीन वर्ष से कार्य कर रहा था। यह पूरा प्रकरण तब उजागर हुआ जब डॉ. सोनाली सिंह ने पारिवारिक संपत्ति के विवाद के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन को लिखित शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत करने वाली महिला डॉ. सोनाली सिंह खुद आरोपी डॉक्टर की सगी बहन और फर्जी डिग्री के असली मालिक डॉ. राजीव जैन की पत्नी हैं, जो वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं।