जनाब ये इश्क है या कुछ और… दो बहनों ने बदल डाले पति, छह महीने बाद जो हुआ उसे जानकर देखकर पूर गांव रह गया सन्न!

इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि दोनों ने विवाह कर लिया और जब इस बात का पता बड़ी बहन को चला तो उसने छोटी बहन के पति से शादी कर ली। यानी दोनों ने अपने-अपने पति बदल लिए। किसी को छह महीने तक इस घटना का पता तक नहीं चला। करीब छह महीने बाद जब एक बेटी अपने बदले हुए पति यानी जीजा के साथ मायके पहुंची तो पिता को इस घटना का पता चला। पिता ने बेटियों के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर अपनी दोनों बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। मायके पहुंची एक बहन ने बताया कि उसने कई महीने तक अपनी बहन और अपने पति को तलाश किया लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली तो मैं क्या करती ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी का यह तर्क पिता को नहीं भाया और पिता ने हमेशा के लिए बेटी के लिए दरवाजे बंद कर लिए।