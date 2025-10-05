जनाब ये इश्क है या कुछ और… दो बहनों ने बदल डाले पति, छह महीने बाद जो हुआ उसे जानकर देखकर पूर गांव रह गया सन्न!

UP News : यूपी के ललितपुर में एक हैरान कर देने मामला सामने आया है। यहां रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए दो बहनों ने एक दूसरे के पति बदल लिए। जब इस बात का पता बेटियों के पिता को चला तो पिता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और पिता ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। अब यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
यह मामला पाली थाना क्षेत्र का है। यहां एक ग्रामीण की दो बेटियों की शादी करीब दस वर्ष पहले अलग-अलग गांव में हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बहनें अपने-अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि करीब छह महीने पहले इस परिवार में रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देने वाली एक घटना घटी। छोटी बहन के अपनी बड़ी बहन के पति यानी अपने जीजा से प्रेम संबंध हो गए। धीरे-धीरे दोनों का यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने घर और समाज की परवाह किए बिना भागने का फैसला कर लिया और दोनों भाग गए।
इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि दोनों ने विवाह कर लिया और जब इस बात का पता बड़ी बहन को चला तो उसने छोटी बहन के पति से शादी कर ली। यानी दोनों ने अपने-अपने पति बदल लिए। किसी को छह महीने तक इस घटना का पता तक नहीं चला। करीब छह महीने बाद जब एक बेटी अपने बदले हुए पति यानी जीजा के साथ मायके पहुंची तो पिता को इस घटना का पता चला। पिता ने बेटियों के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर अपनी दोनों बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। मायके पहुंची एक बहन ने बताया कि उसने कई महीने तक अपनी बहन और अपने पति को तलाश किया लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली तो मैं क्या करती ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी का यह तर्क पिता को नहीं भाया और पिता ने हमेशा के लिए बेटी के लिए दरवाजे बंद कर लिए।
