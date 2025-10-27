‘अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो’… कहने वाले CMS सस्पेंड, FIR दर्ज

सीएमएस भास्कर को प्रशासन ने किया सस्पेंड, PC- X
अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो सीएम योगी की निकालो…हमारी निकालने से क्या होगा। यह कहने वाले CMS डॉक्टर भास्कर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वह सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर अस्पताल में तैनात थे। डॉ. भास्कर के सस्पेंशन का लेटर अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने जारी किया।
CMS डॉक्टर भास्कर को तीन कारणों की वजह से सस्पेंड किया गया। पहला- प्रदेश सरकार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग। दूसरा- अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखे जाने का कारण। तीसरा- बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निस्तारण न करने की वजह बताई गई। इन तीनों वजहों को आधार मानकर सीएमएस डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर अयोध्या कार्यालय से अटैच कर दिया गया।
भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ ने जयसिंहपुर कोतवाली में प्रभारी CMS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना अपराध है। घटना को लेकर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इस तरह के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
सस्पेंशन पर सीएमएस भास्कर ने कहा कि साजिश के तहत मेरा वीडियो बनाया गया। मैं आप नेता से SDM के आदेश पर ज्ञापन लेने गया था। मुझे यह पता नहीं था कि कुछ लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। मेरी भावनाएं बिल्कुल गलत नहीं थी।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे 100 बेड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे बातचीत करने के लिए शनिवार को प्रभारी सीएमएस भास्कर पहुंचे। इसी दौरान आप के प्रभारी प्रवक्ता वंशराज ने कहा कि अगर अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुईं तो आपकी अर्थी निकलेगी।
इसी बात का जवाब देते हुए CMS भास्कर ने कहा कि अगर अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो हमारी क्यों निकालोगे। दोनों की बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के बाद रविवार को भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फोन पर डीएम से प्रभारी CMS को सस्पेंड करने और एसपी से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा।
इस पूरे मामले के बाद एडी स्वास्थ्य जांच करने के लिए बिरसिंहपुर पहुंचे। डॉ. बृजेश कुमार सिंह चौहान ने CMS से बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मरीजों से बात की। उन्होंने पाया कि अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। एडी ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) को सौंपी। इसके बाद सुबह 10 बजे CMS को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया।
