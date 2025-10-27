‘अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो’… कहने वाले CMS सस्पेंड, FIR दर्ज

इस पूरे मामले के बाद एडी स्वास्थ्य जांच करने के लिए बिरसिंहपुर पहुंचे। डॉ. बृजेश कुमार सिंह चौहान ने CMS से बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मरीजों से बात की। उन्होंने पाया कि अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। एडी ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) को सौंपी। इसके बाद सुबह 10 बजे CMS को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया।