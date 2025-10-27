Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

‘अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो’… कहने वाले CMS सस्पेंड, FIR दर्ज

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे 100 बेड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान ज्ञापन लेने के लिए सीएमएस भास्कर पहुंचे। जानिए पूरा मामला...।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 27, 2025

सीएमएस भास्कर को प्रशासन ने किया सस्पेंड, PC- X

अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो सीएम योगी की निकालो…हमारी निकालने से क्या होगा। यह कहने वाले CMS डॉक्टर भास्कर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वह सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर अस्पताल में तैनात थे। डॉ. भास्कर के सस्पेंशन का लेटर अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने जारी किया।

CMS डॉक्टर भास्कर को तीन कारणों की वजह से सस्पेंड किया गया। पहला- प्रदेश सरकार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग। दूसरा- अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखे जाने का कारण। तीसरा- बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निस्तारण न करने की वजह बताई गई। इन तीनों वजहों को आधार मानकर सीएमएस डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर अयोध्या कार्यालय से अटैच कर दिया गया।

भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ ने जयसिंहपुर कोतवाली में प्रभारी CMS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना अपराध है। घटना को लेकर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इस तरह के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीएमएस बोले मेरे साथ साजिश हुई

सस्पेंशन पर सीएमएस भास्कर ने कहा कि साजिश के तहत मेरा वीडियो बनाया गया। मैं आप नेता से SDM के आदेश पर ज्ञापन लेने गया था। मुझे यह पता नहीं था कि कुछ लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। मेरी भावनाएं बिल्कुल गलत नहीं थी।

अब जान लीजिए क्या था पूरा मामला

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे 100 बेड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे बातचीत करने के लिए शनिवार को प्रभारी सीएमएस भास्कर पहुंचे। इसी दौरान आप के प्रभारी प्रवक्ता वंशराज ने कहा कि अगर अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुईं तो आपकी अर्थी निकलेगी।

इसी बात का जवाब देते हुए CMS भास्कर ने कहा कि अगर अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो हमारी क्यों निकालोगे। दोनों की बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के बाद रविवार को भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फोन पर डीएम से प्रभारी CMS को सस्पेंड करने और एसपी से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा।

एडी स्वास्थ्य ने की पूरे मामले की जांच

इस पूरे मामले के बाद एडी स्वास्थ्य जांच करने के लिए बिरसिंहपुर पहुंचे। डॉ. बृजेश कुमार सिंह चौहान ने CMS से बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मरीजों से बात की। उन्होंने पाया कि अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। एडी ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) को सौंपी। इसके बाद सुबह 10 बजे CMS को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

‘मां खेत में घास बहुत हो गई है मैं साफ करके जल्दी आता हूं’… युवक का सिर जबड़े में दबा बाघ ने मार डाला
बहराइच
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / ‘अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, सीएम योगी की निकालो’… कहने वाले CMS सस्पेंड, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुल्तानपुर में खौफनाक वारदातः मामूली विवाद में बुजुर्ग को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल

Sultanpur
सुल्तानपुर

सड़क पर आधे घंटे तड़पता रहा कॉन्स्टेबल… लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचाया, भाई बोला- महिला अफसर चुपचाप देखती रहीं

accident
सुल्तानपुर

पहले झटका लगा, फिर धरती हिली…एक के बाद एक कई बार ब्लास्ट, 3 किमी तक दहशत, घरों में दरार आई

Sultanpur
सुल्तानपुर

पति के जाते ही घर में शुरू होता था ‘घिनौना खेल’… चाची-भतीजे की लव स्टोरी की भेंट चढ़ी एक जिंदगी

सुल्तानपुर

Police Encounter: कादीपुर गोलीकांड: तीन नामजद, दो अज्ञात पर मुकदमा, हाफ एनकाउंटर में दो गिरफ्तार

सुल्तानपुर पुलिस का हाफ एनकाउंटर, अपराधियों को दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp )
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.