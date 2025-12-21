बीजेपी विधायक की ‘चमत्कारी फोल्डिंग व्हीलचेयर’… बैठने के बाद उठकर चलने लगा दिव्यांग

दरअसल, दिव्यांगजन समारोह में जिस व्यक्ति को व्हीलचेयर दी गई वह दिव्यांग था ही नहीं। वह शारीरिक रूप से एकदम से स्वस्थ था। इस दृश्य ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला शनिवार का है। लंभुआ तहसील में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे थे। इसी दौरान विधायक ने एक स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर दे दी।