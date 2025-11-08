‘राहुल गांधी ने दी थी मशीन…अब बेकार है, अगर हमारी याद…’ कैंसर से जूझ रहे दलित ने बयां किया दर्द

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से रामचैत के बेटे ने बड़े शहर में उचित इलाज के लिए अपील की है। उन्‍होंने आर्थिक मदद का भी आग्रह किया है। राहुल गांधी ने साल 2023 में सुल्‍तानपुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान, ढेसरुवा गांव के 58 साल के दलित मोची रामचैत को जूता बनाने की मशीन भेंट की थी। इस उपहार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख उदाहरण बताया। जिसका मकसद आर्थिक तंगी से जूझ रहे पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना था।