Sultanpur News: तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण, मचा हड़कंप

Police News: सुल्तानपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने स्कूल से छुट्टी के बाद तीन वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने स्वयं मामले की मॉनिटरिंग शुरू की, जिसके चलते कुछ ही घंटों में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया।