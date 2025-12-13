13 दिसंबर 2025,

सुल्तानपुर

Sultanpur News: तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण, मचा हड़कंप

एक युवक ने स्कूल से छुट्टी के बाद तीन वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने स्वयं मामले की मॉनिटरिंग शुरू की, जिसके चलते कुछ ही घंटों में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया।

सुल्तानपुर

Abhishek Singh

Dec 13, 2025

Police News: सुल्तानपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने स्कूल से छुट्टी के बाद तीन वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने स्वयं मामले की मॉनिटरिंग शुरू की, जिसके चलते कुछ ही घंटों में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया।

यह मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय बाजार का है। यहां के निवासी शकील अहमद की तीन वर्षीय पुत्री रोज़ की तरह स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पहले डायल 112 पर सूचना दी और फिर चांदा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित की गईं और तलाश शुरू हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को गोपालपुर मोड़ के पास से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस दौरान चांदा कोतवाली क्षेत्र के ईशीपुर निवासी युवक को हिरासत में लिया गया है।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जबकि बच्ची को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है।

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर
