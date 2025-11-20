Crime News Live Updates: दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा-सिपाही घायल; हमलावर सर्विस रिवॉल्वर लूटकर फरार, गांव में तनाव

Crime Update: सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभियारा लाला का पुरवा गांव गुरुवार सुबह उस समय दहशत के माहौल में डूब गया, जब अयोध्या के कुमारगंज थाने की पुलिस टीम पर वांछित वारंटी को पकड़ने गई दबिश के दौरान ग्रामीणों ने संगठित होकर हमला कर दिया। पुलिस टीम पर हुए इस साहसिक और सुनियोजित हमले ने सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले में दो उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हमलावर पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटकर फरार हो गए।