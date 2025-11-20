Patrika LogoSwitch to English

सुल्तानपुर

Crime News Live Updates: दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा-सिपाही घायल; हमलावर सर्विस रिवॉल्वर लूटकर फरार, गांव में तनाव

Crime News: सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र के डोभियारा लाला का पुरवा गांव में गुरुवार सुबह पुलिस टीम पर वारंटी पकड़ने गई दबिश के दौरान अचानक हमला हो गया। हमलावरों ने दरोगा और सिपाही को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया और सर्विस रिवॉल्वर व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

सुल्तानपुर

Ritesh Singh

Nov 20, 2025

Crime Update: सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभियारा लाला का पुरवा गांव गुरुवार सुबह उस समय दहशत के माहौल में डूब गया, जब अयोध्या के कुमारगंज थाने की पुलिस टीम पर वांछित वारंटी को पकड़ने गई दबिश के दौरान ग्रामीणों ने संगठित होकर हमला कर दिया। पुलिस टीम पर हुए इस साहसिक और सुनियोजित हमले ने सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले में दो उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हमलावर पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

वारंटी पकड़ने गई थी पुलिस की टीम-सिविल ड्रेस में पहुंचा था दस्ता

जानकारी के अनुसार अयोध्या के कुमारगंज थाने में दर्ज एक मामले में वांछित वारंटी आदर्श सिंह पुत्र दशरथ सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार सुबह पुलिस टीम सिविल ड्रेस में डोभियारा लाला का पुरवा पहुंची थी। टीम में उपनिरीक्षक अकील हुसैन, उपनिरीक्षक भानु प्रताप शाही और कांस्टेबल उमेश गौतम शामिल थे।

जैसे ही पुलिस कर्मियों ने आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ने की कोशिश की, उसी दौरान आरोपी और उसके परिजनों ने अचानक हमला कर दिया। बताया जाता है कि आदर्श सिंह, उसके पिता दशरथ सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर पुलिस टीम को घेर लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

लाठी-डंडों से दरोगा-सिपाही घायल, रिवॉल्वर और मोबाइल छीन ले गए हमलावर

हमले के दौरान हमलावरों ने उपनिरीक्षक अकील हुसैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अकील हुसैन की सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसी तरह उपनिरीक्षक भानु प्रताप शाही और कांस्टेबल उमेश गौतम भी मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। गांव में हुए इस बर्बर हमले ने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह हिला दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों में हलचल मच गई।

चार थानों की पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी होते ही कुमारगंज, इनायतनगर, हलियापुर और बल्दीराय थानों की पुलिस भारी फोर्स के साथ गांव पहुंची। ग्रामीणों के घरों की घेराबंदी की गई, लेकिन हमले में शामिल आरोपी फरार पाए गए ,पुलिस टीम ने गांव के प्रमुख संदिग्ध घरों की तलाशी ली। देर शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर रहे।

दो महिलाएं पूछताछ में हिरासत में, पांच नामजद सहित नौ पर मुकदमा

सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि हमले में शामिल पांच लोगों को नामजद किया गया है, जबकि चार अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। उपनिरीक्षक भानु प्रताप शाही की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ लूट, जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा, बलवा सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से दो महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सीओ के अनुसार,हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। दबिश जारी है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

गांव में तनाव, पुलिस की निगरानी बढ़ी

हमले की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस की टीम लगातार गांव में गश्त कर रही है ताकि कोई अप्रिय स्थिति दोबारा न पैदा हो।

हमले की वजह-पुराने विवाद और स्थानीय दबंगई की चर्चा

स्थानीय सूत्र बताते हैं कि आरोपी आदर्श सिंह और उसका परिवार गांव में विवादित छवि रखता है। आदर्श पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। गांव में उसकी दबंगई की चर्चा रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी परिवार को पुलिस की दबिश की सूचना पहले ही मिल गई थी, जिसके चलते उन्होंने टीम को घेरने की तैयारी कर ली थी।

घटना पर पुलिस अधिकारियों में नाराजगी

दरोगाओं पर हुए हमले ने जिला पुलिस अधिकारियों को भी बेहद नाराज कर दिया है। पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस टीम पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कानून व्यवस्था को चुनौती है।

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

