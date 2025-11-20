UP Rent Rules : किराया अनुबंध शुल्क 90% घटे, अटल नगर आवास योजना पंजीकरण तिथि बढ़कर अब 2 दिसंबर तक हुई

नई व्यवस्था के अनुसार, अगर वार्षिक किराया 2 लाख रुपये तक है, तो अब 500 से 2000 रुपये तक ही स्टाम्प शुल्क देना होगा,अवधि (tenure) के आधार पर समान राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लगेगी। इस तरह रेंट एग्रीमेंट पंजीकरण अब कुछ सौ से कुछ हजार रुपये में निपट जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में अधिक से अधिक लोग कानूनी रूप से किराया अनुबंध पंजीकृत कराएंगे, जिससे विवाद कम होंगे और एक पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।